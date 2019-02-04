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The Guardian: В Саудовской Аравии женщин-активисток сажают в тюрьму и содержат в нечеловеческих условиях

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В Саудовской Аравии защитниц прав женщин на вождение сажают в тюрьму и подвергают жестокому и бесчеловечному обращению

В Саудовской Аравии задержанных женщин-активисток содержат в жестоких и бесчеловечных условиях, применяют насилие и пытки, — сообщает Патрик Винтур и Безан МакКернан The Guardian, информирует enovosty.com/news.

Задержанные активистки были активными защитницами прав женщин на вождение. Это было требование, к которому правительство Саудовской Аравии присоединилось в прошлом году. После ареста женщины были названы предателями и их начали обвинять в подозрительных контактах с иностранными лицами.

Специальная международная группа пыталась получить доступ к восьми женщинам, заключенным в тюрьму для оценки их здоровья. Однако международной группе не предоставили такого права. В состав группы входил Криспин Блант, бывший консервативный председатель комитета по иностранным делам и один из самых стойких защитников монархий Персидского залива.

The Guardian: В Саудовской Аравии женщин-активисток сажают в тюрьму и содержат в нечеловеческих условиях

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Считалось, что его опыт может привести к сотрудничеству со стороны королевства, которое защищает свою систему правосудия от проверки.

В докладе группы делается вывод о том, что задержанные активистки, арестованные прошлой весной, подвергались жестокому и бесчеловечному обращению, включая лишение сна, нападение, угрозы жизни и одиночное заключение. По словам Бланта, виновность лежит не только на тех, кто непосредственно виновен в этом, но и на тех, кто несет за это ответственность или соглашается с этим.

В свою очередь, Саудовская Аравия, где публичные протесты и политические партии запрещены, заявляет, что у нее нет политических заключенных и отрицает заявления о пытках.

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Депутат от лейбористов Пол Уильямс заявил, что обвинения потрясли международное сообщество. «Мы открыты для обсуждения нашего отчета с властями Саудовской Аравии и получения любых имеющихся у них доказательств, чтобы мы могли оценить наши выводы на основе более полной информации».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 143

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