Страх перед вирусом: в Австралии китайские спортсмены не могут выйти на улицу и тренируются в коридорах отеля (ФОТО)

Китайская женская команда по футболу находится в изоляции из-за страха перед коронавирусом.

Находящиеся в карантине китайские футболистки вынуждены тренироваться в коридоре отеля Брисбен, информирует enovosty.com/news.

Об этом пишет The Guardian

Футбольная команда из Китая тренируется в гостиничных коридорах в преддверии своего олимпийского отборочного турнира в Сиднее в пятницу. С момента прибытия в Австралию на прошлой неделе команда находится в изоляции в отеле Brisbane CBD из-за строгих протоколов в ответ на вспышку коронавируса, — пишет издание.

32 игрока и персонал не имеют права выйти из отеля, несмотря на то, что у них нет никаких признаков смертоносного вируса.

Команда была помещена в карантин из-за обучения в Ухане — эпицентре вспышки — в течение 14 дней после их прибытия в Австралию. Несколько игроков команды не смогли поехать в Австралию, поскольку вернулись в Ухань для празднования китайского Нового года, после чего город был заблокирован.

China Women's football team's fixture in the 2020 Olympic Qualifying is rescheduled: China vs Thailand, Feb 7. China vs Chinese Taipei, Feb 10. China vs Australia, Feb 12. 3 matches within 6 days. Due to quarantine, Chinese players have to train in hotel corridors after arrival. pic.twitter.com/XOHbABNWav

