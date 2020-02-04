Страх перед вирусом: в Австралии китайские спортсмены не могут выйти на улицу и тренируются в коридорах отеля (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Страх перед вирусом: в Австралии китайские спортсмены не могут выйти на улицу и тренируются в коридорах отеля (ФОТО) Страх перед вирусом: в Австралии китайские спортсмены не могут выйти на улицу и тренируются в коридорах отеля (ФОТО)

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Китайская женская команда по футболу находится в изоляции из-за страха перед коронавирусом.

Находящиеся в карантине китайские футболистки вынуждены тренироваться в коридоре отеля Брисбен, информирует enovosty.com/news.

Об этом пишет The Guardian

Футбольная команда из Китая тренируется в гостиничных коридорах в преддверии своего олимпийского отборочного турнира в Сиднее в пятницу. С момента прибытия в Австралию на прошлой неделе команда находится в изоляции в отеле Brisbane CBD из-за строгих протоколов в ответ на вспышку коронавируса, — пишет издание.

32 игрока и персонал не имеют права выйти из отеля, несмотря на то, что у них нет никаких признаков смертоносного вируса.

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Команда была помещена в карантин из-за обучения в Ухане — эпицентре вспышки — в течение 14 дней после их прибытия в Австралию. Несколько игроков команды не смогли поехать в Австралию, поскольку вернулись в Ухань для празднования китайского Нового года, после чего город был заблокирован.