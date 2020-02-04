Шутка о коронавирусе развернула самолет прямо в небе: 240 пассажиров вместо Ямайки вернулись в Канаду

Главная » Последние новости » Новости мира » Шутка о коронавирусе развернула самолет прямо в небе: 240 пассажиров вместо Ямайки вернулись в Канаду Шутка о коронавирусе развернула самолет прямо в небе: 240 пассажиров вместо Ямайки вернулись в Канаду

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Авиакомпания предоставила возможность воспользоваться другим рейсом , чтобы доставить пассажиров обратно на Ямайку.

Во вторник авиакомпания WESTJET Airlines сообщила, что самолет, летевший с гражданами Канады, собравшимися провести зимний отпуск на солнечной Ямайке, был вынужден вернуться после того, как пассажир ложно заявил, что у него есть коронавирус, информирует enovosty.com/news.

Об этом сообщает издание Televisa.

Самолет, направляющийся в Монтего-Бей вернулся в Торонто «из-за недисциплинированного пассажира», — сказал представитель авиакомпании.

«Для предельной осторожности наша команда следовала всем протоколам по инфекционным заболеваниям на борту, включая изоляцию человека, который сделал необоснованное заявление в отношении коронавируса», — пояснил он.

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Согласно показаниям других пассажиров, мужчина встал, когда самолет совершил уже почти половину своего четырехчасового полета с 243 пассажирами на борту, и, сделав селфи, заявил, что он заразился коронавирусом, которым на данный момент заражено уже более 20 400 человек в мире.

Бортпроводники надели маски и перчатки и максимально изолировали «заболевшего» от других пассажиров.

«Наверное, этот парень думал, что это веселая шутка, но это совсем не смешно. Мы все были очень разочарованы, он просто забрал время у 240 человек … Это так эгоистично», — сказала пассажирка Джули-Энн Бродерик канадской телекомпании CBC.

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«Мы потеряли один день нашего отпуска», — посетовала она.

Полиция и чиновники здравоохранения уже встречали рейс по прибытии в Торонто. Региональная полиция муниципалитета Онтарио, подтвердила, что шутник — 29-летний мужчина из Торнхилла, в той же провинции, был арестован и обвинен в имущественном преступлении.

Тем временем был организован еще один рейс, чтобы доставить остальных пассажиров обратно на Ямайку во вторник утром и вернуть тех, кто оказался в Монтего-Бей после того, как их рейс также был отменен.