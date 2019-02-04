Пошел на новую конфронтацию: Мадуро бросил Трампу дерзкий вызов

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Свергнутый президент Венесуэлы Николас Мадуро не сдаётся и продолжает делать острые заявления

Свергнутый президент Венесуэлы Мадуро в своем новом интервью заявил о том, что ситуация в его стране может в будущем превратиться в гражданскую войну и это, по его словам, «зависит от безумия и агрессивности северной империи». Так он называет Соединенные Штаты Америки. Более того, он заявил о том, что народ в Венесуэле уже вооружен и разделен на два табора, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Николас Мадуро решил отклонить призыв Европы о назначении досрочных выборов главы государства, после того, как главный оппозиционер страны Хуан Гуайдо назвался временным лидером Венесуэлы. Свергнутый лидер даже призвал главу оппозиции к переговорам, но тот это предложение уже отверг.

Мадуро заявил о том, что его с помощью ультиматумов пытаются загнать в угол, и говорит о том, что «не поддается на давление».

«…В случае конфликта люди знают, куда идти. Они знают, что делать. Они умеет защищать. Это называется войной всего народа», — заявил Николас Мадуро.

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Напомним, ранее лидер Белого дома Дональд Трамп сделал серьезное заявление о том, что задействование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки в Венесуэле — это один из возможных сценариев развития событий.