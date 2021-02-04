Китайская армия получила легкие танки нового типа Type 15

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Военное командование Синьцзянской Народно-освободительной армии Китая (НОАК) недавно ввело в строй новые легкие основные боевые танки Type 15.

Современные танки, специализирующиеся на боях на плато, уже используются Тибетским военным командованием, информирует enovosty.com/news.

Как сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая (CCTV), сразу после ввода в строй полк отправил танки в зону промерзания на высоте 4300 метров для отработки адаптации, чтобы они могли быстро сформировать боеспособность.

Танк Type 15 развивает максимальную скорость 70 км/ч и дальность действия более 400 км. Он весит от 33 до 36 тонн в зависимости от комплекта брони. Он вооружен 105-мм нарезной пушкой с тепловым рукавом и дымососом, 40-мм автоматическим гранатометом и 12,7-мм пулеметом.

Танк может похвастаться лучшей мобильностью в высокогорных районах с низким уровнем кислорода по сравнению с танками Type 96 и Type 99.

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«Танк Type 15 прост и гибок в управлении, а также обладает высокой мобильностью, поскольку он оснащен новым двигателем, предназначенным для выполнения задач на плато, и источником кислорода. В нем также используются новые материалы брони и стелс-технологии, поэтому он имеет меньший вес, но лучшие функции защиты и скрытности», — сказал Чжан Хунцзюнь, старший сержант полка, в отчете CCTV.

Он также имеет продвинутые системы управления огнем и вооружения и дополнительные возможности ситуационной осведомленности на поле боя, в частности, способность идентифицировать друзей или врагов, что значительно удобнее для войск.

Источник: Defenseworld