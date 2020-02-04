Историческое фото: солдаты дивизиона «Песчаная Буря» перед отправкой на первую мировую (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Историческое фото: солдаты дивизиона "Песчаная Буря" перед отправкой на первую мировую (ФОТО) Историческое фото: солдаты дивизиона "Песчаная Буря" перед отправкой на первую мировую (ФОТО)

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Снимок сделан американским фотографом Артуром Моулом в 1915 году в тренировочном военном лагере Коди (Нью–Мексико).

Фото Helgi Sharp Facebook

Перед отправкой на Первую Мировую войну в этом лагере проходили подготовку подразделения Национальной Гвардии из Северной и Южной Дакоты, Небраски, Минесоты и Айовы. Из них был сформирован 34-ый пехотный дивизион «Песчаная Буря», который сражался на фронтах Франции.

Таким боевым построением 650 солдат и офицеров отдавали должное лошадям, погибшим в ходе этой войны.