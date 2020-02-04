Иран может заблокировать работу инспекторов ООН, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Иран может заблокировать работу инспекторов ООН, - Associated Press Иран может заблокировать работу инспекторов ООН, - Associated Press

Закрыть Отправить

Хасан Рухани сообщил, что Тегеран может пересмотреть вопрос о предоставлении инспекторам США доступа к ядерным объектам Ирана

Президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран может пересмотреть вопрос о предоставлении инспекторам США доступа к ядерным объектам Ирана, если страна столкнется с «новой ситуацией». Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Заявление Рухани прозвучало во время встречи с новым главой МИД стран ЕС Джозепом Борреллом. Этот визит рассматривается как последний шаг ЕС по спасению ядерного соглашения, которое находится под угрозой.

«Деятельность инспекций продолжится, если мы не столкнемся с новой ситуацией», — сказал президент Ирана. Рухани сказал, что Иран готов к сотрудничеству с Европой. «Как только другая сторона начнет полностью выполнять свои обязательства, Иран вернется к своим обязательствам», — сказал Рухани.

Читайте: Число военнослужащих, получивших тяжелые травмы во время обстрела Ираном баз США растет, - The Washington Times

Позже, разговаривая с журналистами, Джозеп Боррелл сообщил, что ЕС не заинтересован в прекращении действия ядерного соглашения 2015 года, а наоборот хочет запустить процесс, который «поддержит его дальнейшее действие».