Associated Press: В России протестуют против новых планов Москвы

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В России прошли акции протеста против новых планов Москвы по управлению отходами, который предусматривает отправку мусора в отдаленный и чистый северо-запад России. Экологи назвали эту идею «аморальной» и призвали власти вкладывать средства в производство по разделению и переработке отходов

В России прошли акции протеста против новых планов Москвы по управлению отходами, которые предусматривают отправку столицей мусора в более бедные и часто чистые северные районы, — сообщает Наталья Васильева в Associated Press, информирует enovosty.com/news.

В акциях протеста принимали участие от нескольких десятков до тысяч человек в различных регионах России. Крупнейшие митинги прошли в Архангельской области и российских регионах вблизи Белого моря.

Демонстранты были с плакатами «Москва, нам не нужен ваш мусор» и «Поморье — не мусорная свалка».

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Напомним, акции протеста начались после того, как несколько детей были госпитализированы с отравлением, связанным с местной свалкой. Власти пообещали ввести разделение мусора и заняться проблемой ликвидации свалок, которые окружают Москву.

В результате, Москва решила отправить часть своего мусора в отдаленный и чистый северо-запад России, рекламируя это как инвестиционный проект, который мог бы оживить экономически депрессивный отдаленный регион.

Однако экологи и даже некоторые представители московских муниципалитетов назвали эту идею «аморальной» и призвали власти вместо этого вкладывать средства в производство по разделению и переработке отходов.