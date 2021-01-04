Южная Корея получила противолодочный фрегат с буксируемым гидролокатором
Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) сообщило, что ВМС получили новый фрегат с управляемыми ракетами-невидимками массой 2800 тонн.
Корабль Gyeongnam оснащен гидроакустической системой с буксируемой антенной решеткой (TASS) и противолодочными торпедами дальнего действия, что улучшает его возможности обнаружения и поражения. Он также оснащен гибридной силовой установкой с электроприводом, которая снижает уровень шума и обеспечивает быстрое маневрирование., информирует enovosty.com/news.
Судно строится компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. с 2016 года как второй фрегат в рамках проекта приобретения нового фрегата Batch-II в стране. Первым был фрегат Daegu, поставленный ВМФ в 2018 году.
Источник: Defenseworld