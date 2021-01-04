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Южная Корея получила противолодочный фрегат с буксируемым гидролокатором

Главная » Последние новости » Новости мира » Южная Корея получила противолодочный фрегат с буксируемым гидролокатором
 
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Управление программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) сообщило, что ВМС получили новый фрегат с управляемыми ракетами-невидимками массой 2800 тонн.

Корабль Gyeongnam оснащен гидроакустической системой с буксируемой антенной решеткой (TASS) и противолодочными торпедами дальнего действия, что улучшает его возможности обнаружения и поражения. Он также оснащен гибридной силовой установкой с электроприводом, которая снижает уровень шума и обеспечивает быстрое маневрирование., информирует enovosty.com/news.

Судно строится компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. с 2016 года как второй фрегат в рамках проекта приобретения нового фрегата Batch-II в стране. Первым был фрегат Daegu, поставленный ВМФ в 2018 году.

Источник: Defenseworld


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