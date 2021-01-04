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Военный эксперт рассказал о загадочной вакцинации в России

Главная » Последние новости » Новости мира » Военный эксперт рассказал о загадочной вакцинации в России
 
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Где именно живут те самые 800 тысяч вакцинированных в РФ, которых, по словам правительства, успели привить до Нового года, остается загадкой.

По мнению известного российского военного эксперта и блогера Эль Мюрида, которым он поделился на своей странице в facebook, ложь и вранье в РФ стали тем клеем, на котором еще держится рассыпающаяся вертикаль. Министр здравоохранения России заявил, что в РФ вакцинированы уже 800 тысяч человеки процесс якобы набирает оборот и скорость. Тем не менее, по словам эксперта, проблема в том, что даже в самых крупных регионах соседней страны отчеты совершенно «не бьются» с заявлениями министра»: , информирует enovosty.com/news.

«Скажем, в Петербурге по данным Смольного, ежедневная вакцинация не доходит и до 1000 человек. Где именно живут те самые 800 тысяч вакцинированных, которых успели привить до Нового года, остается загадкой. Точно так же остается загадкой, как смогли привить такое количество людей вакциной, которую еще не успели произвести в таком количестве (особенно учитывая, что значительная часть ее ужа расписана и отгружается за рубеж).

Есть, конечно, более тривиальное объяснение. Ложь и вранье стали тем клеем, на котором еще держится рассыпающаяся вертикаль. Лгут все чиновники — прямо от президента и далее. Причем президент вообще не ясно, когда говорить правду.

А потому Мурашко просто без какого-либо обоснования назвал красивую цифру. Откуда она взялась — неизвестно. Да никого особо и не интересует. Главное — что ее можно предъявлять, как очередное небывалое и «аналогов не имеющее» достижение», — написал известный эксперт.

Читайте: Вакцина Moderna: Почему в правительстве США хотят вводить только половину дозы


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 387

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