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Определяющий год: В РФ Путину намекнули на незавидную судьбу

Главная » Последние новости » Новости мира » Определяющий год: В РФ Путину намекнули на незавидную судьбу
 
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На территории РФ продолжает нарастать недовольство властью

Известный российский оппозиционер Константин Боровой считает, что наступивший год имеет шанс стать определяющим для РФ в плане формирования протестного настроения против действующей власти. В том числе и против действующего главы Кремля Владимира Путина. По его словам, на территории страны нарастает недовольство действиями властей, люди осознают, что президент и его окружения на самом деле не могут адекватно руководить экономикой страны, вести нормальную политику, информирует enovosty.com/news.

Константин Боровой написал о том, что сейчас протесты уже видны в иной форме, напомнив о расстреле президента Румынии Чаушеску. Тогда все произошло на протяжении всего одних суток. Тогда за короткий период активных действий всё дошло до расстрела лидера. Константин Боровой считает, что в РФ сейчас складывается довольно непредсказуемая ситуация, и невозможно не заметить, как зреют протестные настроения.

Оппозиционер считает, что власти сегодня только ухудшают эту ситуацию, им на самом деле нечего предложить людям. Потому, по его мнению, 2019 станет определяющим — общество уже понимает, что сидит на пороховой бочке и может случиться всё, что угодно.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 2112

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