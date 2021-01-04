Иран начинает обогащение урана до 20%, — Fox News

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Иран начинает обогащение урана до 20%, что в пять раз превышает граничный уровень, установленный в ядерном солашении

В Иране сообщили, что начинают обогащение урана до 20%, что практически в пять раз превышает установленный в договоре предел в 3,67%. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Представитель правительства Али Рабиеи сказал, что обогащение урана началось на ядерном объекте Фордо. Рабиеи отметил, этот обогащение урана до 20% соответствует ядерному закону, принятому парламентом Ирана. Согласно новому закону, Иран может производить ежегодно 120 кг урана при 20-процентном уровне.

Напомним, после того, как США вышли из ядерного соглашения в Иране сообщили, что больше не связаны договором. Технически это означает, что Иран может начать производство урана для ядерного оружия. В то же время, в Тегеране подчеркнули, что ядерная программа имеет мирный характер.

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