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400 убийств в день: 7 причин, по которым Латинская Америка является самым опасным регионом в мире

Главная » Последние новости » Новости мира » 400 убийств в день: 7 причин, по которым Латинская Америка является самым опасным регионом в мире
 
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За пределами активных зон военных действий Латинская Америка является самым опасным регионом в мире, несмотря на некоторые различия между странами

В Латинской Америке проживает около 8% населения мира, и на регион приходится около трети  убийств в мире в 2016 году, что означает около 400 убийств в день, или примерно 146 000 в год.  В течение последнего десятилетия уровень убийств в регионе ежегодно увеличивался на 3,7%., информирует enovosty.com/news.

В 2018 году в Чили фиксировалось  2,7 убийств на 100 000 человек, в Мексике и Бразилии — 25 на 100 000. Эксперты рассмотрели основные причины того, что Латинская Америка по праву считается самым опасным регионом в мире.

Дифференциация доходов

Income inequality.

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Рабочие в очереди в Сальтильо, Мексика, 21 августа 2015 года. REUTERS / Daniel Becerril

Правительства стран региона стремятся решить проблему бедности и неравенства с помощью таких мер, как условные денежные переводы, которые требуют от получателей соблюдения определенных критериев для получения пособий. Высокие цены на нефть, также позволили правительствам сократить неравенство в течение 2000-х годов.

Безработица, особенно среди молодых людей

Читайте: Бразилия: страна диких обезьян и фашиствующих президентов

Unemployment, especially among young men.

Жители трущоб Метро Мангейра в Рио-де-Жанейро. 29 мая 2015 года. РЕЙТЕР / Пилар Оливарес

По оценкам Международной организации труда в конце 2018 года, предполагаемый уровень безработицы в Латинской Америке и Карибском бассейне несколько снизился до 7,8% в 2018 году. Эта цифра, основанная на данных, собранных за первые девять месяцев 2018 года, но около 25 миллионов женщин и мужчин в регионе были безработными.

Отсутствие работы, особенно среди молодежи, часто подстегивает преступность. В Бразилии каждое увеличение безработицы на 2% приводит к увеличению количества убийств на 1%.

Низкое качество образования и плохая успеваемость в школе

Low-quality education and poor school retention.

Франсиска Сиславас со своей дочерью Бретани и ее сыном Рони возле автомобиля после того, как неизвестный убил ее мужа в такси в Сан-Педро-Сула, Гондурас. Горан Томашевич / Reuters

Низкое качество образования и высокий уровень прогулов в школе, как правило, приводит к увеличению насилия. По словам Шеннона О’Нила, старшего научного сотрудника по изучению Латинской Америки в Совете по международным отношениям, проблема не обязательно в расходах на образование. Расходы на государственное образование в регионе составляют в среднем 5% ВВП, аналогично США и ЕС. Но значительная часть этих денег идет в университеты, а не в начальные и средние школы, и субсидирует детей более зажиточных людей.

Высокая безнаказанность

High impunity.

Полицейские стоят на страже, когда члены профсоюза учителей проходят мимо памятника Революции в Мехико, 1 июня 2015 года. REUTERS / Henry Romero

Только в 20 случаях из каждых 100 убийств в Латинской Америке, преступники попадают в тюрьму. По словам Мугга, средний мировой показатель составляет около 43 на 100 человек.  В Японии, например, в 98% случаев преступников ловят и наказывают. Безнаказанность подрывает общественное восприятие полиции и системы уголовного правосудия. 

Нерегулируемая урбанизация

Unregulated urbanization.

Эдди Кео / Reuters

Многие люди в Латинской Америке живут в плохо построенных или временных жилищах в неблагополучных районах, которые власти давно игнорируют.

Латинская Америка течение двух поколений превратилась из сельского общества с примерно 40% населения в 1950-х годах, проживающего в городах, в преимущественно городское общество, где теперь более 82% населения живет в городах. Ни в одной другой части мира не произошла столь быстрая урбанизация. Нью-Йорку понадобилось около 150 лет, чтобы стать городом с миллионами человек.

Такая быстрая урбанизация истощает социальные структуры и способность города поддерживать порядок. Быстрый рост населения приводит к появлению криминальных трущоб на окраинах, в которых доминируют преступные группировки «Примерно 20% населения Бразилии живет в таких трущобах, называемых фавелами. 

Феномен нерегулируемой урбанизации и быстрого роста населения затрагивает практически все страны региона.

Распространение организованных преступных групп

The proliferation of organized criminal groups.

Предполагаемые участники мексиканского картеля Jalisco New Generation 

Две крупнейшие организованные преступные группировки в Бразилии известны как Красное командование и Первое столичное командование. Они доминируют в торговле наркотиками, и их борьба часто разворачивается в переполненных тюрьмах Бразилии.

Существуют также другие группы, которые объединяются или сталкиваются с более крупными группами, а также более локализованные сети в определенных частях страны. 

Торговля наркотиками

The drug trade.

Фермер размешивает смесь листьев коки и цемента с бензином, чтобы приготовить пасту коки в небольшой самодельной лаборатории в Антиокии, Колумбия, 7 января 2016 года. AP Photo / Rodrigo Abd

Наркотики связаны с большей частью преступлений и насилия в Латинской Америке.

В регионе находятся «единственные в мире производители кокаина в Перу, Боливии и Колумбии. На планете очень мало товаров, которые приносят такие высокие дивиденды. Превращение сырого листа коки в килограмм кокаиновой пасты в Колумбии стоит несколько сотен долларов.

В Рио, который сейчас является одним из крупнейших в мире рынков кокаина, цена за этот килограмм поднимается до 5000 и 6000 долларов. В Нью-Йорке цена возрастает до диапазона от 25 000 до 30 000 долларов. 

«Это невероятно прибыльный бизнес в той части мира, где средний полицейский зарабатывает от 500 до 1000 долларов в месяц», — говорят эксперты. 

Потребление наркотиков также растет в регионе, потому что торговцы платят посредникам продуктом.

Согласно отчету ООН за 2001 год, около 900 000 бразильцев, 0,7% населения, употребляли кокаин. В 2010 году, по данным ООН, 2,8 миллиона бразильцев, или 1,4% населения, употребляли наркотики хотя бы раз в этом году; они потребляли 92 000 килограммов, или 18% мирового годового запаса.

 


Автор: Оксана Ельченко
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