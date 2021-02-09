340 невидимых боевых стелс-катеров пополнили флот ВМС Ирана

Главная » Последние новости » Новости мира » 340 невидимых боевых стелс-катеров пополнили флот ВМС Ирана 340 невидимых боевых стелс-катеров пополнили флот ВМС Ирана

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Военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) получил 340 скоростных стелс-катеров, способных нести оружие.

Скоростные катера присоединились к флоту ВМС КСИР в южном портовом городе Ирана Бендер-Аббас в понедельник по случаю 42-й годовщины Исламской революции, сообщает иранское государственное телевидение PressTV.

Катера, производимые совместно ВМС КСИР и Министерством обороны, способны нести различные типы ракет для поражения целей противника. Они будут использоваться в миссиях в Персидском заливе и Оманском море, а также в Каспийском море, информирует enovosty.com/news.

Выступая на церемонии, генерал-майор Бакери назвал катера маневренными и оснащенными технологиями скрытности с радиолокационной защитой.