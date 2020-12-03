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США планируют приобрести самолет «Антонов» АН-2

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США планируют приобрести грузовой самолет "Антонов" АН-2

Корпус морской пехоты США рассматривает возможность приобретения советского грузового самолета «Антонов» АН-2, который по классификации НАТО имеет название Colt. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В ноябре министерство обороны США сообщило, что планирует приобрести самолет для первой эскадрильи морской авиации (MAWTS-1), расположенной на авиабазе морской пехоты в Юме (Аризона).

Согласно запросу, размещенному на сайте правительства США, ведущей авиационной школе морской пехоты требуется именно самолет AN-2 Colt, способный использовать системы слежения, совместимые с Tactical Air Combat Systems.

Напомним, Ан-2 — сельскохозяйственный самолет, который впервые поднялся в воздух в 1947 году. В то время Советский Союз восстанавливался после потрясений Второй мировой войны.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 328

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