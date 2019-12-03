Reuters: Трамп сообщил, что подписание торгового соглашения с Китаем придется отложить

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Трамп сообщил, что подписание торгового соглашения с Китаем придется отложить из-за спорных моментов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание торгового соглашения с Китаем, возможно, придется отложить до президентских выборов в США, которые должны состояться в ноябре 2020 года. Об этом сообщают Стив Холланд и Уильям Шомберг в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Я не определил конечный срок подписания соглашения. В некотором смысле, мне нравится идея подождать до окончания выборов. Но они хотят заключить сделку сейчас, и мы посмотрим, что они могут предложить», — сказал Трамп.

Заявление Трампа привело к падению цен на акции и вызвало скачок цен на долговые обязательства Минфина США. Показатель MSCI по глобальной доходности акций упал на 0,9%, а индекс S&P 500 снизился на 1,22%.

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