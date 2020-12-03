Лидер Китая призвал военных готовиться к войне

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С кем именно намерен воевать китайский лидер, не уточняется

Китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что его военные должны направлять свои ум и энергию для подготовки к грядущей войне. Об этом сообщается в китайском государственном информагентстве «Синьхуа», информируют Экономические Новости.

В сообщении говорится о том, что, в рамках встречи с командованием армии КНР, лидер призвал вооруженные силы «не бояться смерти и готовиться к победоносным войнам». Также, Си Цзиньпин призвал армию сосредоточиться на подготовке к боевым действиям, что будет достигнуто лишь в реальных боевых условиях. С кем именно запланирован эта будущая война Китая, лидер не уточнял.

Он заявил о том, что Китай должен улучшать условия обучения военных и подчеркнул необходимость менять стратегию национальной безопасности их страны. Си Цзиньпин подчеркнул, что среда безопасности КНР изменилось, как изменилась и обстановка военной борьбы, миссии и задачи военных. Потому, по словам председателя Китайской Народной Республики, им нужно понять новую эру и ситуацию, новые задачи и новые требования, ускорить трансформацию и модернизацию подготовки военных.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в ФБР считают Китай главной игрой безопасности Соединенных Штатов Америки.

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