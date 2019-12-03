Associated Press: Трамп «обиделся» на Блумберга из-за предвзятости освещения материала

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Трамп "обиделся" на Блумберга из-за предвзятости освещения материала Associated Press: Трамп "обиделся" на Блумберга из-за предвзятости освещения материала

Закрыть Отправить

Трамп «обиделся» на Блумберга из-за предвзятости освещения материала и сообщения Майкла Блумберга о поиске кандидата на пост президента.

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа сообщил, что они больше не будут предоставлять информации и давать аккредитацию репортерам Bloomberg News из-за «предвзятости» освещения материала. Об этом сообщает Девид Баудер в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Решение было принято через неделю после того, как основатель Bloomberg News миллиардер Майкл Блумберг объявил, что ищет кандидата от демократов на пост президента. А Bloomberg News, в свою очередь, заявили, что будут продолжать освещать деятельность предвыборного штаба Трампа.

Менеджер администрации Трампа Брэд Парскейл назвал это заявление «тревожным решением» и попыткой «формализовать политику». Он сказал, что журналисты Bloomberg больше не будут сертифицированы для освещения деятельности предвыборного штаба Трампа.

Читайте: Литва, Эстония и Латвия требуют освободить украинского журналиста Асеева

«Как команда президента Трампа мы привыкли к несправедливой практике репортажей, но большинство новостных организаций не объявляют о своих предубеждениях так публично», — сказал Парскал.

Главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт отверг обвинение в предвзятости. «Мы честно и беспристрастно освещали президентскую компанию Дональда Трампа в 2015 году и будем продолжать это делать, несмотря на ограничения, наложенные администрацией Трампа», — сказал он.