Associated Press: Трамп «обиделся» на Блумберга из-за предвзятости освещения материала

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Дизайн интерьера, от которого хочется и плакать, и смеяться

Все фото »

Новости мира

03.12.2019 г.
20:32Associated Press: Трамп "обиделся" на Блумберга из-за предвзятости освещения материала
19:58Мировой экономике предрекли шок: Saxo Bank обнародовал ежегодные предсказания
19:32Reuters: Трамп сообщил, что подписание торгового соглашения с Китаем придется отложить
15:04В Украине появился таинственный рейдовый катер, - Злой Одессит
12:56ВМС США получат новейшую модификацию подлодок класса "Вирджиния", - "Злой одессит"
12:15Сеть насмешил видеоролик, на котором Трамп "забыл" о своей супруге перед посадкой в вертолет (ВИДЕО)
09:22Мир шокировала новость о смерти Елизаветы II: именитый журналист выступил с заявлением
Все новости мира

Аналитика

03.12.2019

Итоги дня: Перезагрузка ГБР, "красные линии" для Зеленского и две жертвы Трампа

Итоги дня: Перезагрузка ГБР, красные линии для Зеленского и две жертвы Трампа
Верховная Рада приняла закон о перезагрузке ГБР, в Германии задержали бывшего депутата Александра Онищенко, а три фракции сделали предупреждение Зеленскому ...
02.12.2019

Итоги дня: Злость китайского дракона, новые пенсии и рецепт возвращения Крыма

Итоги дня: Злость китайского дракона, новые пенсии и рецепт возвращения Крыма
Китай ввел санкции против США, украинцам пересчитали пенсии, а в полиции рассказали детали жуткого происшествия с убийством трёхлетнего сына депутата, ...
02.12.2019

Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками

Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками
Через неделю, 9 декабря, в Париже должна состояться встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Франция, Германия, Украина и Россия). Впервые после ...

Последние новости

03.12.2019 г.
21:59 Введение во храм Пресвятой Богородицы: что можно и нужно делать
21:41 В столице трамвай слетел с путей и врезался в дерево (ФОТО)
21:29 СБУ задержала провокатора, который призывал к федерализации юго-восточных регионов
21:08 Портников назвал города, которым грозит вторжение России
20:53 Венгрия пошла на очередную подлость против Украины: подробности
20:32 Associated Press: Трамп "обиделся" на Блумберга из-за предвзятости освещения материала
20:13 Россия является главной угрозой мировой безопасности, - Столтенберг
19:58 Мировой экономике предрекли шок: Saxo Bank обнародовал ежегодные предсказания
19:32 Reuters: Трамп сообщил, что подписание торгового соглашения с Китаем придется отложить
19:18 Украинские морпехи на Донбассе провели учения (ФОТО)
18:43 Руслан Бортник рассказал о ближайших перспективах членства Украины в НАТО
18:26 Три фракции в Раде огласили красные линии для Зеленского во время нормандской встречи (ВИДЕО)
18:25 СМИ: Микитась с Кучером и Черновецким-младшим подписали неофициальный меморандум о застройке Печерска (документ)
17:51 Акция под НБУ набирает обороты:к митингующим присоединились обманутые вкладчики банков
17:37 Отбирают пляжи: в Крыму устроили бунт против оккупантов
17:14 Нацполиция разоблачила крупную сеть наркоторговцев
16:57 "Взгляд из инвалидной коляски": Мир разделен между добром с одной стороны, и душевной глухотой и равнодушием - с другой
16:45 Ученые определили самый ценный фрукт на планете
16:44 Оржель рассказал о новых тарифах на газ
16:21 Партия Голос предлагает пересмотреть суммы лимитов для ФОПов, - Галина Васильченко (ВИДЕО)
16:20 Jaguar презентовал новый спорткар
16:18 "Будет членом НАТО": Столтенберг выступил с громким заявлением об Украине
15:48 Миссия МВФ добилась значительного прогресса в обсуждении политики и реформ
15:31 В Бразилии состоялась премьера нового Volkswagen Virtus GTS
15:29 В Раде пройдут парламентские слушания по рынку земли, - Сергей Власенко (ВИДЕО)
15:04 В Украине появился таинственный рейдовый катер, - Злой Одессит
15:00 Верховная Рада отнесла лиц на инвалидных колясках к участникам дорожного движения
14:45 Один из украинских вузов попал в Книгу рекордов Гиннесса
14:36 Ради детенизации рынка, государство должно отказаться от монополии на производство спирта, - Даниил Гетманцев (ВИДЕО)
14:33 Apple учредила собственную музыкальную премию: определены первые победители Apple Music Awards
14:30 В Японии завершилось строительство стадиона для Олимпиады-2020 (ФОТО)
14:15 Польша собирается упростить законы для мигрантов: как это повлияет на экономику страны
14:10 Ученые: Глобальное потепление негативно влияет на беременных женщин
14:00 Масштабный пожар на складах в Полтаве: появились подробности (ФОТО)
13:49 Дмитрий Кулеба напомнил депутатам о необходимости согласования энергетических законопроектов с Еврокомиссией
13:43 Труба и его замы буду уволены, ГБР ждет полный апгрейд, - Александра Устинова (ВИДЕО)
13:25 Lockheed Martin получит почти $1 млрд на новую систему гиперзвукового оружия
13:03 В австралийской пустыне нашли человека, заблудившегося две недели назад
13:01 Трамп объявил войну двум странам G20. Кто попал под удар?
13:00 Украинский автолюбитель создает суперкары, которыми заинтересовались арабские шейхи (ФОТО)
12:56 ВМС США получат новейшую модификацию подлодок класса "Вирджиния", - "Злой одессит"
12:45 Стало известно, какие сервисы станут доступны киевским школьникам благодаря ученическому е-билету
12:42 IKEA приняла внезапное решение по судьбе магазина в Украине
12:30 ВМФ США только что заключил крупнейший контракт на строительство 9 новых подводных лодок
12:15 Сеть насмешил видеоролик, на котором Трамп "забыл" о своей супруге перед посадкой в вертолет (ВИДЕО)
12:00 Коммунальщики рассказали, как будут наказывать за незаконную вырубку новогодних деревьев
12:00 Тренды на рынке топлива: Что ждёт украинских автомобилистов
11:57 Золотой мяч: определен лучший футболист 2019 года
11:27 Деньги, газ и влияние гораздо важнее Донбасса для Путина, – дипломат
11:24 ГСЧС: В Украине ожидается сильный ветер, снегопад и гололед
11:14 Новая чистка: Из "Слуги народа" исключили трех нардепов
11:09 Милованов рассказал о судьбе руководства "Нафтогаза"
10:53 На украинские стартапы выделили еще 50 миллионов. Как их получить?
10:20 В Лондоне начинается встреча лидеров НАТО: поговорят об Украине
10:00 Украинцы рассказали о наиболее привлекательных странах для трудоустройства
09:44 Цена на газ РФ в Европе обвалилась до 15-летнего минимума
09:22 Мир шокировала новость о смерти Елизаветы II: именитый журналист выступил с заявлением
09:18 Пономарь рассказал о новой фазе процесса импичмента Трампа
09:07 Война на Донбассе: ВСУ сильно отомстили врагу
09:06 Кулеба назвали причину сговорчивости Кремля
Все новости »

Associated Press: Трамп «обиделся» на Блумберга из-за предвзятости освещения материала

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Трамп "обиделся" на Блумберга из-за предвзятости освещения материала
 
Печать Отправить на почту

 

 

Трамп «обиделся» на Блумберга из-за предвзятости освещения материала и сообщения Майкла Блумберга о поиске кандидата на пост президента.

Представитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа сообщил, что они больше не будут предоставлять информации и давать аккредитацию репортерам Bloomberg News из-за «предвзятости» освещения материала. Об этом сообщает Девид Баудер в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Решение было принято через неделю после того, как основатель Bloomberg News миллиардер Майкл Блумберг объявил, что ищет кандидата от демократов на пост президента. А Bloomberg News, в свою очередь, заявили, что будут продолжать освещать деятельность предвыборного штаба Трампа.

Associated Press: Трамп «обиделся» на Блумберга из-за предвзятости освещения материала

Менеджер администрации Трампа Брэд Парскейл назвал это заявление «тревожным решением» и попыткой «формализовать политику». Он сказал, что журналисты Bloomberg больше не будут сертифицированы для освещения деятельности предвыборного штаба Трампа.

Читайте: Литва, Эстония и Латвия требуют освободить украинского журналиста Асеева

«Как команда президента Трампа мы привыкли к несправедливой практике репортажей, но большинство новостных организаций не объявляют о своих предубеждениях так публично», — сказал Парскал.

Главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт отверг обвинение в предвзятости. «Мы честно и беспристрастно освещали президентскую компанию Дональда Трампа в 2015 году и будем продолжать это делать, несмотря на ограничения, наложенные администрацией Трампа», — сказал он.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 152

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Перезагрузка ГБР, "красные линии" для Зеленского и две жертвы Трампа
Итоги дня: Злость китайского дракона, новые пенсии и рецепт возвращения Крыма
Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками
Итоги дня: Скандал со свободой слова, угроза для НАТО и сероватая пятница
Итоги дня: Пять сценариев возращения Донбасса, важное обращение к Путину и перенос Рождества
Украинский оборонпром пойдет по рукам?
Итоги дня: Удар по "Газпрому", газовые сюрпризы для украинцев и атака Коломойского
Итоги дня: Важное обещание правительства, охота на "евробляхеров" и конец эпохи офшоров
Итоги дня: Смена настроений в Украине, удар по Пекину и истинная цель Крымского моста
Прозрачный рынок земли простимулирует украинскую экономику – прогноз Всемирного банка
Все статьи


Читайте также

Портников назвал города, которым грозит вторжение России
 Литва, Эстония и Латвия требуют освободить украинского журналиста Асеева
В Одессе активисты передали Зеленскому обращение против "формулы Штайнмайера"
 Князев рассказал о ходе расследования убийства Шеремета (ВИДЕО)
В Италии нацгвардейца Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы
 Reuters: У Росії за добу до проведення багатотисячної акції протесту було припинено кримінальну справу проти Голунова
В Черкассах жестоко избили журналиста
 Associated Press: В Турции задержали двух граждан ОАЭ, подозреваемых в шпионаже

Армия

Беспилотный летательный аппарат «R-600»
Радиолокационный комплекс РЛС 1Л220У «Зоопарк-2»
Самоходная артиллерийская установка 120-мм Semser (Израиль)
Бронированный автомобиль KRAZ Hurricane (КрАЗ Ураган)
Вся армия    >>

Персоны

Виктор
ВЕКСЕЛЬБЕРГ
Сергей
ТАРУТА
Олег
БАХМАТЮК
Дмитрий
КОЛЕСНИК
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Инвестициям здесь не место

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Мнения
Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

Тот, кто будет предлагать стране горькие пилюли – всегда проиграет торговцам сладким плацебо

В Украине есть «секта свидетелей идеального избирателя». Эти люди боготворят обывателя. «Маленький человек» для них – это носитель финальной правды, ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Арестович: Путин попытается «сделать» Зеленского, пользуясь своими КГБшнымы навыками (16883)

Стало известно, что стояло за нашумевшей историей с Януковичем и шапками (8970)

Украинцам предстоит отдыхать в декабре целых 10 дней (7715)




Экономические новости youtube

Арестович



help


bigmir)net TOP 100

 