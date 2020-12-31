Япония будет запускать в космос деревянные спутники, — Fox News

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Япония будет запускать в космос деревянные спутники, которые не будут загрязнять космическое пространство

Японские исследователи работают над спутниковой технологией, в которой будут использоваться деревянные компоненты для уменьшения избыточного космического мусора. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Согласно новому отчету, японские исследователи работают над новой спутниковой технологией, которая позволит объектам сгорать при входе в атмосферу Земли. Sumitomo Forestry, японская деревообрабатывающая компания с 400-летней историей, сотрудничает с Киотским университетом в разработке этой технологии.

НАСА более десяти лет назад подсчитало, что 95% созданных человеком объектов на орбите — это космический мусор, который состоит из неработающих спутников, выброшенных ступеней ракет и других выброшенных материалов миссии. Космический мусор угрожает спутникам и может быть смертельным для космонавтов. В мае часть ​​китайской ракеты упала в Западной Африке. Если бы это произошло на несколько минут раньше, обломки ракеты могли упасть в Нью-Йорке.

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«Мы очень обеспокоены тем фактом, что все спутники, которые повторно входят в атмосферу Земли, сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые будут находиться в верхних слоях атмосферы в течение многих лет», — сказал BBC профессор Университета Киото и японский астронавт Такао Дои.