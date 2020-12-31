ВОЗ призывает к справедливому распределению вакцины, — Reuters

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Глава ВОЗ призвал к справедливому распределению вакцины во всех странах мира

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призывает мировое сообщество обеспечить доступность вакцин от COVID-19 для граждан всех стран, а не только жителей богатых странах. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Тедрос Адханом Гебрейесус обратился с просьбой выделить 4 млрд долл на покупку вакцины против COVID-19 для распространения в странах с низким и средним уровнем дохода. «Это задача, которую мы должны решить в новом году», — сказал глава ВОЗ

«Вакцины дают большие надежды переломить ситуацию с пандемией. Но чтобы защитить мир, мы должны обеспечить иммунизацию всех людей, подверженных риску, а не только в странах, которые могут позволить себе вакцины», — сказал он.

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Он также призвал страны бороться с теориями заговора и атаками на науку, заявив, что «выбор прост» и мир может «вместе пройти последние мили этого кризиса, помогая друг другу на этом пути, от справедливого обмена вакцинами до предложения точных рекомендаций