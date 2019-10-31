В Нью-Йорке запретили продавать известный деликатес

Главная » Последние новости » Новости мира » В Нью-Йорке запретили продавать известный деликатес В Нью-Йорке запретили продавать известный деликатес

Закрыть Отправить

В Нью-Йорке запретили продавать известный деликатес фуа-гра

В Нью-Йорке ресторанам и продуктовым магазинам с 2022 года будет запрещено продавать известный французский деликатес фуа-гра. Об этом сообщает CBS News, информирует enovosty.com/news.

Городской совет Нью-Йорка принял законопроект, согласно которому запрещается реализация печени откормленной утки или гуся (фуа-гра), которую можно заказать в фешенебельных ресторанах или купить в некоторых продуктовых магазинах

Депутаты, выступившие за поддержку законопроекта, сообщили, что при производстве известного французского деликатеса оказывается жестокость по отношению к птицам, которых принудительно кормят через трубочку.

Читайте: В Крыму обнаружили останки удивительной древней птицы (ФОТО)

За нарушение закона предусмотрен штраф в размере двух тысяч долларов. Напомним, фуа-гра является утиной или гусиной печенью, которую специально увеличивают путем искусственного откорма.