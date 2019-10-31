США модернизируют старые японские истребители F-15J Eagle

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США модернизируют старые японские истребители F-15J Eagle

В Агентстве по сотрудничеству в области безопасности и обороны США (DSCA) сообщили, что Государственный департамент одобрил реализацию пакета по модернизации старых японских истребителей F-15J Eagle. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

В DSCA отметили, что Государственный департамент принял решение одобрить реализацию пакета по модернизации 98 японских истребителей F-15J. Стоимость услуг по модернизации составит около 4,5 миллиарда долларов.

Япония планирует обновить часть своего летного парка уже до конца этого года.

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В рамках модернизации истребители F-15J будут оснащаться новыми радиолокационными станциями AN/APG-82. Кроме этого, у истребителей планируется обновить систему радиоэлектронной борьбы и кабину пилота.