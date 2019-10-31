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Reuters: Северная Корея вновь провела запуск двух баллистических ракет

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Северная Корея вновь провела запуск двух баллистических ракет на фоне прекращения переговоров с Вашингтоном о денуклеаризации

Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет, которые упали в море между Корейским полуостровом и Японией после того, как переговоры по денуклеаризации с Вашингтоном временно затормозились. Об этом сообщает Джош Смит в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что переговоры по денуклеаризации с Вашингтоном должны завершиться к концу этого года, а игнорирование США его предложения будет большой ошибкой.

Reuters: Северная Корея вновь провела запуск двух баллистических ракет

Представитель Госдепартамента США сказал: «Нам известны сообщения о запуске северокорейских ракет. Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в Японии и Южной Корее».

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По мнению экспертов, американские чиновники преуменьшали значение предыдущих запусков баллистических ракет, заявляя, что они были оружием ближнего радиуса действия.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 194

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