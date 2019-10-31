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Индия и Саудовская Аравия проведут первые совместные военно-морские учения

Главная » Последние новости » Новости мира » Индия и Саудовская Аравия проведут первые совместные военно-морские учения
 
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«Обе стороны проведут свои первые совместные военно-морские учения в первую неделю марта следующего года», — сказал источник.

Индийский источник сказал, что в начале этого месяца в Индии было проведено подготовительное совещание по предлагаемым учениям, а еще одно совещание состоится в декабре., информирует enovosty.com/news.

Источники также сообщили, что королевство Персидского залива хочет углубить свое морское сотрудничество с Индией в западной части Индийского океана, которая представляет собой загруженные и деликатные морские маршруты, такие как Красное море, Аденский залив, Аравийское море, Оманский залив и Персидский залив.

Серия разрушительных беспилотных и ракетных ударов по нефтяным объектам национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хураисе в Персидском заливе 14 сентября привела к тому, что цены на нефть достигли самого высокого уровня за почти четыре месяца.

Индия осудила эти нападения и подтвердила свою решимость противостоять терроризму во всех его формах и проявлениях.

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По словам источников, обе стороны переходят от чисто торговых отношений к более тесному стратегическому партнерству. По их словам, были разработаны некоторые новые области сотрудничества между Индией и Саудовской Аравией, и одним из них является оборонная промышленность.

Меморандум о взаимопонимании между Главным управлением военной промышленности Саудовской Аравии (GAMI) и Министерством оборонного производства, Министерством обороны, касающийся сотрудничества в области военных закупок, промышленности, исследований, разработок и технологий, был подписан после переговоров премьер-министра Нарендры Моди с влиятельным наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом во вторник.

«GAMI предложило меморандум о взаимопонимании в августе, и за короткий промежуток времени мы разработали его», — сказал источник, добавив, что обе стороны стремятся к расширению сотрудничества в областях безопасности, включая борьбу с терроризмом. Обе стороны также подписали соглашение в сфере гражданской авиации. 

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По словам источника, совет по стратегическому партнерству, возглавляемый премьер-министром Индии и наследным принцем Саудовской Аравии, будет рассматривать ключевые вопросы на саммите каждые два года, а министры будут встречаться ежегодно. Индия является четвертой страной после Великобритании, Франции и Китая, с которой Саудовская Аравия подписала соглашение о стратегическом партнерстве.

Совет будет иметь две параллельные вертикали — одну по политике, безопасности, культуре и обществу во главе с министрами иностранных дел обеих сторон, а другую по экономике и инвестициям во главе с министром торговли Индии и министром энергетики Королевства.

«Также будет несколько групп старших должностных лиц из стран, которые будут работать над важными вопросами», — добавил он.

Отношения Индии с Саудовской Аравией в последние несколько лет развиваются на основе растущих энергетических связей. Объем двусторонней торговли Индии с Саудовской Аравией в 2017-18 годах составил 27,48 млрд долларов США, что делает Саудовскую Аравию четвертым по величине торговым партнером. Саудовская Аравия в прошлом месяце заявила, что планирует инвестировать в Индию 100 миллиардов долларов США в области энергетики, нефтепереработки, нефтехимии, инфраструктуры, сельского хозяйства, полезных ископаемых и добычи полезных ископаемых.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 85

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