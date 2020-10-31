Фото дня: последствия разрушительного землетрясения на западе Турции (ФОТО)

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На западе Турции в пятницу, 30 октября, в 14.51 по местному времени произошло сильное землетрясение магнитудой 6,6.

Фото: Anadolu, информирует enovosty.com/news.

Эпицентр толчков находился в Эгейском море у побережья района Сеферхисар провинции Измир. Очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Мощные толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. , сообщает Anadolu.

Число жертв землетрясения в Измире достигло 25, пострадали 804 жителя запада Турции, говорится в заявлении агентство по ЧС и стихийным бедствиям при правительстве Турции (AFAD).

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Фото: Anadolu



ФОТО: DOGAR480, TWITTER

По данным AFAD, вслед за мощным землетрясением [магнитудой 6.6], последовал 341 более слабый толчок, силой более 4 баллов.

«743 жителя пострадали в городе Измир, пять – в провинции Маниса, двое в Балыкесире и 54 в провинции Айдын – в целом 804 человека», — сообщили в AFAD. Власти привлекли все необходимые ресурсы для устранения последствий разрушений. В восьми из 17 разрушенных жилых построек поисково-спасательные работы завершены. В других домах спасатели продолжают свою работу.