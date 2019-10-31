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Американский чиновник уверен, что ИГИЛ с легкостью найдет замену убитому лидеру

Главная » Последние новости » Новости мира » Американский чиновник уверен, что ИГИЛ с легкостью найдет замену убитому лидеру
 
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ИГИЛ, которое когда-то контролировало большие территории Ирака и Сирии, имеет «большую скамью запасных» из фигур, которые могут заменить аль-Багдади.

Представитель США по борьбе с терроризмом заявил в среду, что он ожидает появления нового лидера Исламского государства после смерти Абу Бакра аль-Багдади, и предупредил, что планирование крупных нападений экстремистской группировки, вероятно, будет продолжаться, как и раньше., информирует enovosty.com/news.

«Идеология действует, резонанс продолжается, и это для нас стратегическое беспокойство», — заявил на слушаниях в Конгрессе по глобальным угрозам Рассел Трэверс, исполняющий обязанности директора Национального контртеррористического центра.

Трэверс сказал, что убийство лидера ИГИЛ аль-Багдади американскими войсками в Сирии в субботу было значительным событием. Но он также сказал, что ИГИЛ, которое когда-то контролировало большие территории Ирака и Сирии, имеет «большую скамью запасных» из фигур, которые могут заменить аль-Багдади.

Реакция Трэверса и других официальных лиц США противоречила высказываниям президента Дональда Трампа в воскресенье, когда он назвал смерть аль-Багдади безоговорочной победой, превышающей по значимости убийство в 2011 году лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена.

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«Мы должны помнить, что Соединенные Штаты и коалиция в целом достигли огромных успехов в ликвидации лидеров как Аль-Каиды, так и ИГИЛ, и, тем не менее, «скамья запасных» стремится подняться на вершину», — сказал Трэверс.

Он сказал, что ожидает появления нового лидера ИГИЛ, за которым последуют призывы филиалов группы поклясться в лояльности этому руководителю.

На вопрос, какое влияние смерть аль-Багдади будет иметь на планирование будущих атак, Трэверс ответил: «На самом деле я не думаю, что это окажет большое влияние. Если планировались значительные атаки, это планирование будет продолжаться. Это не будет иметь большого эффекта”.

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В Сирии и Ираке, добавил он, ИГИЛ насчитывает не менее 14 000 бойцов.

«Это огромное число», — сказал он. «Потому что пять, шесть лет назад, когда ИГИЛ находилось в самом низу, их было меньше тысячи. Нам это говорит о том, что у повстанцев осталось еще много вариантов».

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности Кевин Макалинан заявил, что, по его мнению, ИГИЛ остается угрозой, и отметил потенциальную возможность нападения, которое произойдет после смерти высокопоставленного лидера террористов.

«Мы действительно думаем, что это повлияет на их способность к реорганизации и управлению, но мы сохраняем нашу обеспокоенность по поводу рассеянных и рассредоточенных филиалов ИГИЛ и их способности продолжать создавать угрозы интересам США по всему миру», — сказал он.

Директор ФБР Крис Рэй сказал, что наибольшую обеспокоенность в Соединенных Штатах вызывает «виртуальный халифат», который вдохновляет американцев на клятву верности ИГИЛ и совершение актов насилия от имени группы даже без поездки в Сирию.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 101

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