Во Франции разбушевался шторм «Амели»

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На Францию надвинулся мощный шторм под названием «Амели». Больше всего пострадала западная часть страны.

В ночь с 2 на 3 ноября западную часть Франции накрыл шторм. Сильный ветер оставил без электричества десятки тысяч домов. На данный момент известно, что пострадали 140 тыс. домохозяйств. Об этом сообщают местные СМИ, информирует enovosty.com/news.

Метеорологи заявили, что все это последствия шторма «Амели». Спасатели уже объявили оранжевый уровень опасности в 14 департаментах на западе Франции. Все эти регионы располагаются возле океанского побережья. Также специалисты предупреждают о сильных осадках на юго-востоке страны.

Сегодня самый сильный ветер метеорологи фиксируют на территории залива Аркашон. Здесь наблюдаются порывы 163 км/ч. В большом количестве обрушиваются деревья, ветки и кустарники. Из-за этого некоторые дороги превратились в непроходимые тропы. Местные власти рекомендуют людям оставаться сегодня дома.

Из-за непогоды были отменены рейсы и некоторых поездов, проходящих через Новую Аквитанию.

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