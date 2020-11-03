В Афганистане террористы ИГИЛ напали на Кабульский университет, — Associated Press

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В Афганистане террористы ИГИЛ напали на Кабульский университет

В Афганистане террористы ИГИЛ напали на Кабульский университет во время прохождения там книжной ярмарки с участием иранского посла, информирует enovosty.com/news.

Терористы начали стрелять по посетителям. В результате нападения убиты 22 человека и более 20 человек получили ранения. Больше всех пострадали студенты. И есть опасения, что число погибших может возрасти, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

Это уже второе нападение на учебное заведение в Кабуле за последние несколько недель.

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Талибан незамедлительно выступил с заявлением, в котором отрицает свое участие в нападении. Позже в тот же день организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.