В Москве сильно избили известного оппозиционера, — Associated Press

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

31.08.2020 г.
15:32В Москве сильно избили известного оппозиционера, - Associated Press
15:21«Трибунал - лучший подарок»: Что белорусы подарили Лукашенко на день рождения
14:29The New York Times: Китайские военные проводят "провокационные действия" вблизи границы с Индией
11:25В США попросили Меган Маркл и "просто" Гарри не мозолить им глаза
10:37Названы три страны, которые хотят изменить правила игры в мировой политике
10:28Спасение при пандемии: В США презентовали интересный самолет-пулю (ФОТО)
08:41Лукашенко опять взял в руки автомат: Оружейний эксперт прокомментировал его выборы
Все новости мира

Аналитика

29.08.2020

ВВП-варранты: преступление пока без наказания

ВВП-варранты: преступление пока без наказания
Украина вдруг выкупила часть так называемых ВВП-варрантов имени Яресько, хотя срок уплаты должен был наступить только в 2021 году, да и то далеко не ...
26.08.2020

Роман Бессмертный: Разговоры о реинтеграции Донбасса необходимо прекратить и готовиться к войне

Роман Бессмертный: Разговоры о реинтеграции Донбасса необходимо прекратить и готовиться к войне
Почему обещания Президента Украины Зеленского Кремлю о предоставлении особого статуса и выборов в ОРДЛО не могут быть выполнены, какие принципы международного ...
25.08.2020

Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы

Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы
Доктор медицинский наук, заведующий лабораторией имунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова Андрей Волянский одним из первых ...

Последние новости

31.08.2020 г.
17:15 Топ-20 самых популярных б/у кроссоверов
16:55 Метро в Киеве снова могут закрыть
16:33 Украинские военные летчики провели уникальные учения (ФОТО)
16:07 В Японии испытали летающее авто с человеком "за рулем" (ВИДЕО)
15:42 Ювелирные магазины сети B2B jewelry продолжают работать в обычном режиме
15:32 В Москве сильно избили известного оппозиционера, - Associated Press
15:21 «Трибунал - лучший подарок»: Что белорусы подарили Лукашенко на день рождения
15:15 Стало известно, что ждет водителей такси после реформы
14:48 На Днепропетровщине из-за пожара на свалке появился едкий смрад (ВИДЕО)
14:29 The New York Times: Китайские военные проводят "провокационные действия" вблизи границы с Индией
13:58 В аннексированном Крыму снова проводят обыски у крымских татар (ВИДЕО)
13:39 В Украине подорожал картофель и помидоры. Что происходит на рынке
13:38 Появился первый авиалайнер "в маске" в связи с пандемией COVID-19 (ФОТО)
13:25 Российским банкам грозит полное отключение от долларов, - СМИ
13:21 ВСУ прибыли в Германию на учения Combined Resolve XIV (ФОТО)
13:01 В Раде обеспокоены ситуацией с COVID-19: Степанова зовут на Час вопросов
12:53 Стало известно, когда в Киеве могут ужесточить карантин
12:47 "Северный поток-2": Газпром подал в суд на Польшу
12:03 Ситуация между Грецией и Турцией обостряется. Эксперт рассказал о главных рисках
11:44 Новое разделение на зоны карантина: Где в Украине остановится транспорт
11:42 Украинских водителей начали останавливать патрульные по неожиданной причине
11:25 В США попросили Меган Маркл и "просто" Гарри не мозолить им глаза
11:09 В Ухане предложили новый способ лечения COVID-19
10:37 Названы три страны, которые хотят изменить правила игры в мировой политике
10:28 Спасение при пандемии: В США презентовали интересный самолет-пулю (ФОТО)
09:26 Ляшко рассказал, как будут проводить выборы в "красной" зоне
09:18 Мэр Ивано-Франковска взбунтовался против правил "красной зоны"
08:41 Лукашенко опять взял в руки автомат: Оружейний эксперт прокомментировал его выборы
08:33 Осенью ситуация с COVID-19 ухудшится: Врач-инфекционист сделал прогноз и объяснил причину
08:22 В Минздраве рассказали, как в школе будут реагировать на коронавирус
08:20 Трамп считает, что остановить насилие в США можно только силой
30.08.2020 г.
23:10 На продажу выставили уникальное б/у авто из Франции (ФОТО)
22:30 Пользователи Сети раскритиковали ярко-зеленое платье Мелании Трамп (ФОТО)
19:00 1 сентября мимо Земли пронесется астероид, - NASA
18:20 Ученые выяснили, что дети могут быть носителями COVID-19, не проявляя никаких симптомов
17:45 Китай выпустит самый дорогой в своей истории суперкар за $1,45 млн
17:30 Опубликован список официальных праздников в Украине в 2021 году
16:30 Новый механизм получения "Пакета малыша": что изменится с 1 сентября
15:50 Армия США получит новейшую версию легкого универсального вертолета UH-72B Lakota
15:02 Чудесное спасение: у берегов Греции спасли девочку, которую унесло течением на надувном единороге (ВИДЕО)
14:30 Система автофиксации нарушений ПДД дала сбой: штрафы приходят даже тем, у кого нет автомобиля
13:30 Романтичная и ошеломленная: Кейт Миддлтон провела онлайн-встречу по поводу своего фотопроекта (ФОТО)
13:10 Синоптики рассказали, стоит ли ждать в Украине "бабьего лета"
12:57 Дистанционное обучение на карантине: Степанов озвучил условия
11:04 COVID-19 в Украине: зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 35 человек, выздоровели - 596
10:57 Чипирование в действии: Neuralink подключил искусственный интеллект к мозгу свиньи
10:42 В Дубае заканчивают строительство самого большого в мире колеса обозрения
10:30 Россию подозревают в использовании боевого отравляющего вещества против Навального, - Der Spiegel
10:22 В США представили один из самых необычных самолетов современности (ФОТО)
08:22 Арахамия анонсировал будущие увольнения в экономическом блоке правительства
29.08.2020 г.
19:45 Порошенко, Тимошенко и Коломойский договариваются с Медведчуком об отстранении Зеленского
13:38 Объединенные Арабские Эмираты отменили бойкот Израиля
12:43 В Украине за сутки 2 481 случай новых заболевших COVID-19
12:36 Главарь "ДНР" Пушилин обвинил ВСУ в "оборудовании позиций" и грозит уничтожить их
11:57 Основатель группы "Ляпис Трубецкой" белорусский музыкант Сергей Михалок записал видеообращение к Лукашенко
11:14 Китай назвали сильнейшей кибердержавой мира
10:33 МИД Беларуси лишил аккредитации десятки журналистов иностранных СМИ
10:24 «Путин, выпей чаю, Хабаровск угощает!»: в Хабаровске прошла 50-я акция протеста
10:10 Эксперты назвали самые популярные способы обмана автовладельцев
09:53 Врачи немецкой клиники "Шарите" рассказали о состоянии Навального
Все новости »

В Москве сильно избили известного оппозиционера, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » В Москве сильно избили известного оппозиционера, - Associated Press
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Москве сильно избили известного оппозиционера и блогера Егора Жукова

В Москве был сильно избит и оставлен окровавленным возле своего дома активист антикремлевской оппозиции и политический блогер Егор Жуков. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Егор Жуков был доставлен в больницу поздно вечером 30 августа после нападения на него двух человек. В сети появились фотографии его окровавленного лица, покрытого синяками и порезами.

В Москве сильно избили известного оппозиционера, — Associated Press

Жуков был среди более чем 1000 человек, задержанных в Москве в июле 2019 года в ходе антикремлевских протестов. Он и другие протестующие вышли на улицы, чтобы призвать к свободным выборам.

Читайте: Экс-нардеп рассказал о важности трансформации современного поколения

В прошлом году российский суд признал его виновным в разжигании экстремизма на канале YouTube и запретил два года пользоваться интернетом. Жуков также заявил, что из-за оппозиционной деятельности он на прошлой неделе был исключен из Московского университета.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1934

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Роман Бессмертный: Разговоры о реинтеграции Донбасса необходимо прекратить и готовиться к войне
Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы
Чем лира в мире отзовется: Обострит ли дефолт Турции глобальный коронакризис?
Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится
Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
США и Китай: здравствуй, новая холодная война!
Виктор Таран: Новое перемирие на Донбассе может оказаться «троянским конем» для Украины
Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Все статьи







Читайте также

США накрыла новая волна протестов из-за стрельбы полицейских в спину афроамериканца
 Сеть возмутило видео жестокой расправы над демонстрантами в Беларуси (ВИДЕО)
В Беларуси к протестам присоединились рабочие еще одного завода (ВИДЕО)
 Если Лукашенко останется у власти, то в Беларуси могут быть нарушены производственные цепочки, - Игорь Чаленко
В столице провели акцию в поддержку задержанных активистов в Беларуси (ФОТО)
 Почему Путин может не бояться протестов в Хабаровске, - Илья Пономарев
Пострадавшие в ходе протестов в Минске рассказали о полученных травмах
 Google создал интерактивную карту протестов в Минске

Армия

Самоходный миномет 240 мм 2С4 "Тюльпан"
Бронированная командно-штабная машина FV105 Sultan (Великобритания)
Самолет Kawasaki C-1 (Япония)
Самолет Kawasaki C-2 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Комаровский
Евгений
Фридман
Михаил
Бахтеева
Татьяна
Думчев

Сергей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Из-за налогового схематоза “Слуга народа” рискует проиграть выборы в Харьковской области

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В России похвастались испытанием мощного оружия, но оконфузились (ВИДЕО) (16681)

Синоптики рассказали, стоит ли ждать в Украине "бабьего лета" (14822)

"Бэтмен приехал покушать бургеры": в Киеве на парковке заметили уникальный автомобиль (ФОТО) (13706)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


карантин



help

bigmir)net TOP 100

 