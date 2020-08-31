В Москве сильно избили известного оппозиционера, — Associated Press

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В Москве сильно избили известного оппозиционера и блогера Егора Жукова

В Москве был сильно избит и оставлен окровавленным возле своего дома активист антикремлевской оппозиции и политический блогер Егор Жуков. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Егор Жуков был доставлен в больницу поздно вечером 30 августа после нападения на него двух человек. В сети появились фотографии его окровавленного лица, покрытого синяками и порезами.

Жуков был среди более чем 1000 человек, задержанных в Москве в июле 2019 года в ходе антикремлевских протестов. Он и другие протестующие вышли на улицы, чтобы призвать к свободным выборам.

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В прошлом году российский суд признал его виновным в разжигании экстремизма на канале YouTube и запретил два года пользоваться интернетом. Жуков также заявил, что из-за оппозиционной деятельности он на прошлой неделе был исключен из Московского университета.