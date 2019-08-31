В американской тюрьме совершено покушение на убийцу Кеннеди

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В США на территории тюрьмы произошло нападение на Серхана, убившего в 1968 году Роберта Кеннеди.

В тюрьме Ричарда Донована, расположенной неподалеку Сан-Диего, на Серхана напал заключенный. Он нанес убийце Кеннеди многочисленные ножевые ранения, информирует enovosty.com/news.

Как сообщает издание The Guardian, покушение произошло вчера, 30 августа, посреди дня. Такой информацией с журналистами поделились сотрудники исправительного департамента Калифорнии.

На инцидент оперативно среагировали тюремные офицеры. Они отправили Серхана в медучреждение. Сейчас состояние пострадавшего оценивается как стабильное. Нападавшего заключенного уже нашли. Его изолировали от остальных людей, отбывающих наказание.

Напомним, Серхан убил Роберта Кеннеди 6 июня 1968 года в одном из отелей Лос-Анджелеса. Убийца признался правоохранителям, что совершил поступок из-за поддержки Кеннеди Израиля.

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Первоначально Серхан был приговорен к смертной казни, однако позже приговор изменили на пожизненное тюремное заключение.