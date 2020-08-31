The New York Times: Китайские военные проводят «провокационные действия» вблизи границы с Индией

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Китайские военные проводят "провокационные военные действия" вблизи индо-китайской границы

В Индии сообщили, что Народно-освободительная армия Китая «проводила провокационные военные действия с целью изменить статус-кво» и «нарушила предыдущий консенсус, достигнутый в ходе дипломатических переговоров». Об этом сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

В Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь сказал, что пограничники обсуждают текущую ситуацию, но не сообщил подробностей. «Китайские пограничные войска всегда действуют в строгом соответствии с линией фактического контроля и никогда не переходят черту», — говорит Чжао Лицзянь.

Министерство обороны Индии выступило с заявлением, но не сообщило подробностей. В заявлении говорилось, что индийские войска «приняли меры по укреплению своих позиций и воспрепятствовали намерениям Китая в одностороннем порядке изменить границу».

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Конфликт произошел на берегу ледникового озера Пангонг, где в начале мая началось военное столкновение между Индией и Китаем. Военный конфликт из-за спорной границы между Индией и Китаем, протяженность которой составляет 3500 километров, начался еще в 1962 году. В 90-х годах две страны также безуспешно пытались урегулировать пограничный спор