Балтийские страны ввели санкции против Лукашенко, — Reuters

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Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и других белорусских чиновников

Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на поездки президента Беларуси Александра Лукашенко и 29 других белорусских чиновников на территорию этих стран и призвали Запад принять более жесткие меры против Лукашенко, которого обвиняют в фальсификации результатов выборов. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Мы сказали, что нам нужен мирный диалог и согласие между режимом и обществом, но мы видим, что режим не готов к этому. Мы видим, что нам нужно двигаться вперед и показывать пример другим странам», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Европейский Союз работает над собственным списком лиц в Беларуси, на которых будут наложены аналогичные санкции. По мнению экспертов, западные страны проявляют осторожность, опасаясь спровоцировать агрессию России по отношению к Беларуси.

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Все три прибалтийских государства являются членами ЕС и НАТО, а Литва и Латвия граничат с Беларусью. Литва приняла у себя кандидата в президенты от белорусской оппозиции Светлану Цихановскую, которой пришлось покинуть Беларусь. Цихановская выступит в Совете безопасности ООН в пятницу по приглашению Эстонии