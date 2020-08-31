Балтийские страны ввели санкции против Лукашенко, — Reuters

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

31.08.2020 г.
23:37ХАМАС и Израиль договорились о прекращения огня в районе сектора Газа
22:18Белорусские пограничники не пустили в страну главу католической церкви в Беларуси
20:35"Кто захватил столицу Сибири": в России опубликовали расследование Навального о коррупции, сделанное перед отравлением
19:27Мы крайне обеспокоены заявлениями Путина отправить российский ОМОН в Беларусь - Тихановская
18:57Балтийские страны ввели санкции против Лукашенко, - Reuters
15:32В Москве сильно избили известного оппозиционера, - Associated Press
15:21«Трибунал - лучший подарок»: Что белорусы подарили Лукашенко на день рождения
Все новости мира

Аналитика

31.08.2020

Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет

Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Политика Турции в территориально-ресурсных спорах с Грецией становится все более агрессивной, на что Греция отвечает взаимностью. В извечный, уходящий ...
31.08.2020

Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора

Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора
Греко-турецкий конфликт становится очередным вызовом для мировой архитектуры безопасности, белорусский президент не сдаётся, а количество больных СOVID-19 ...
29.08.2020

ВВП-варранты: преступление пока без наказания

ВВП-варранты: преступление пока без наказания
Украина вдруг выкупила часть так называемых ВВП-варрантов имени Яресько, хотя срок уплаты должен был наступить только в 2021 году, да и то далеко не ...

Последние новости

31.08.2020 г.
23:41 COVID-19: ВОЗ поддержала выход стран из карантина
23:37 ХАМАС и Израиль договорились о прекращения огня в районе сектора Газа
22:33 В Китае готовят к выпуску самый дорогой автомобиль в истории - гиперкар стоимостью около $1,5 млн
22:18 Белорусские пограничники не пустили в страну главу католической церкви в Беларуси
22:07 В Украине пытались подорвать поезд, который вез бензин и дизтопливо из Беларуси
21:07 Мы лучшие. Мы другие. Мы и есть те перемены, которых ждут — Верещук
20:35 "Кто захватил столицу Сибири": в России опубликовали расследование Навального о коррупции, сделанное перед отравлением
19:27 Мы крайне обеспокоены заявлениями Путина отправить российский ОМОН в Беларусь - Тихановская
18:59 Студент создал искусственный интеллект, который смог обмануть хакеров
18:57 Балтийские страны ввели санкции против Лукашенко, - Reuters
18:38 Уроженцы Чечни все чаще нападают на крымчан, - Злой Одессит
18:16 В Украине отреагировали на задержание крымских татар оккупационными властями
17:55 Топ-20 самых популярных б/у кроссоверов на украинском рынке
17:43 Отмена "социальных пенсий" может привести к усложнению начисления пенсий, - Павел Розенко
16:55 Метро в Киеве снова могут закрыть
16:33 Украинские военные летчики провели уникальные учения (ФОТО)
16:07 В Японии испытали летающее авто с человеком "за рулем" (ВИДЕО)
15:59 Ученые сделали сенсационное открытие о жизни неандертальцев
15:42 Ювелирные магазины сети B2B jewelry продолжают работать в обычном режиме
15:32 В Москве сильно избили известного оппозиционера, - Associated Press
15:21 «Трибунал - лучший подарок»: Что белорусы подарили Лукашенко на день рождения
15:15 Стало известно, что ждет водителей такси после реформы
14:48 На Днепропетровщине из-за пожара на свалке появился едкий смрад (ВИДЕО)
14:29 The New York Times: Китайские военные проводят "провокационные действия" вблизи границы с Индией
13:58 В аннексированном Крыму снова проводят обыски у крымских татар (ВИДЕО)
13:39 В Украине подорожал картофель и помидоры. Что происходит на рынке
13:38 Появился первый авиалайнер "в маске" в связи с пандемией COVID-19 (ФОТО)
13:25 Российским банкам грозит полное отключение от долларов, - СМИ
13:21 ВСУ прибыли в Германию на учения Combined Resolve XIV (ФОТО)
13:01 В Раде обеспокоены ситуацией с COVID-19: Степанова зовут на Час вопросов
12:53 Стало известно, когда в Киеве могут ужесточить карантин
12:47 "Северный поток-2": Газпром подал в суд на Польшу
12:03 Ситуация между Грецией и Турцией обостряется. Эксперт рассказал о главных рисках
11:44 Новое разделение на зоны карантина: Где в Украине остановится транспорт
11:42 Украинских водителей начали останавливать патрульные по неожиданной причине
11:25 В США попросили Меган Маркл и "просто" Гарри не мозолить им глаза
11:09 В Ухане предложили новый способ лечения COVID-19
10:37 Названы три страны, которые хотят изменить правила игры в мировой политике
10:28 Спасение при пандемии: В США презентовали интересный самолет-пулю (ФОТО)
09:26 Ляшко рассказал, как будут проводить выборы в "красной" зоне
09:18 Мэр Ивано-Франковска взбунтовался против правил "красной зоны"
08:41 Лукашенко опять взял в руки автомат: Оружейний эксперт прокомментировал его выборы
08:33 Осенью ситуация с COVID-19 ухудшится: Врач-инфекционист сделал прогноз и объяснил причину
08:22 В Минздраве рассказали, как в школе будут реагировать на коронавирус
08:20 Трамп считает, что остановить насилие в США можно только силой
30.08.2020 г.
23:10 На продажу выставили уникальное б/у авто из Франции (ФОТО)
22:30 Пользователи Сети раскритиковали ярко-зеленое платье Мелании Трамп (ФОТО)
19:00 1 сентября мимо Земли пронесется астероид, - NASA
18:20 Ученые выяснили, что дети могут быть носителями COVID-19, не проявляя никаких симптомов
17:45 Китай выпустит самый дорогой в своей истории суперкар за $1,45 млн
17:30 Опубликован список официальных праздников в Украине в 2021 году
16:30 Новый механизм получения "Пакета малыша": что изменится с 1 сентября
15:50 Армия США получит новейшую версию легкого универсального вертолета UH-72B Lakota
15:02 Чудесное спасение: у берегов Греции спасли девочку, которую унесло течением на надувном единороге (ВИДЕО)
14:30 Система автофиксации нарушений ПДД дала сбой: штрафы приходят даже тем, у кого нет автомобиля
13:30 Романтичная и ошеломленная: Кейт Миддлтон провела онлайн-встречу по поводу своего фотопроекта (ФОТО)
13:10 Синоптики рассказали, стоит ли ждать в Украине "бабьего лета"
12:57 Дистанционное обучение на карантине: Степанов озвучил условия
11:04 COVID-19 в Украине: зарегистрировано 2096 новых случаев заболевания коронавирусом, умерли 35 человек, выздоровели - 596
10:57 Чипирование в действии: Neuralink подключил искусственный интеллект к мозгу свиньи
Все новости »

Балтийские страны ввели санкции против Лукашенко, — Reuters

Главная » Последние новости » Новости мира » Балтийские страны ввели санкции против Лукашенко, - Reuters
 
Печать Отправить на почту

 

 

Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Лукашенко и других белорусских чиновников

Литва, Латвия и Эстония ввели запрет на поездки президента Беларуси Александра Лукашенко и 29 других белорусских чиновников на территорию этих стран и призвали Запад принять более жесткие меры против Лукашенко, которого обвиняют в фальсификации результатов выборов. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Мы сказали, что нам нужен мирный диалог и согласие между режимом и обществом, но мы видим, что режим не готов к этому. Мы видим, что нам нужно двигаться вперед и показывать пример другим странам», — сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Балтийские страны ввели санкции против Лукашенко, — Reuters

Европейский Союз работает над собственным списком лиц в Беларуси, на которых будут наложены аналогичные санкции. По мнению экспертов, западные страны проявляют осторожность, опасаясь спровоцировать агрессию России по отношению к Беларуси.

Читайте: Не будут похожи на российские: Fitch Ratings спрогнозировали, какими будут санкции против Беларуси

Все три прибалтийских государства являются членами ЕС и НАТО, а Литва и Латвия граничат с Беларусью. Литва приняла у себя кандидата в президенты от белорусской оппозиции Светлану Цихановскую, которой пришлось покинуть Беларусь. Цихановская выступит в Совете безопасности ООН в пятницу по приглашению Эстонии


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 194

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Конфликт Греции и Турции. На греко-турецком фронте погибших пока нет
Итоги августа: Вторая коронавирусная война, вызов для мировой архитектуры безопасности и русская рулетка диктатора
ВВП-варранты: преступление пока без наказания
Роман Бессмертный: Разговоры о реинтеграции Донбасса необходимо прекратить и готовиться к войне
Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы
Чем лира в мире отзовется: Обострит ли дефолт Турции глобальный коронакризис?
Андрей Пионтковский: Сценарий Путина и Лукашенко по аншлюсу и трансферу власти в Беларуси провалится
Протесты в Беларуси: Анатомия белорусской истерии
Николай Давыдюк: Мечта Путина - въехать на колеснице в «арку победы», а рядом чтобы покорно шли Зеленский и Лукашенко
Итоги июля: Донбасс между миром и войной, треск прогнившего режима и кость в горле Путина
Все статьи







Читайте также

Мы крайне обеспокоены заявлениями Путина отправить российский ОМОН в Беларусь - Тихановская
 Основатель группы "Ляпис Трубецкой" белорусский музыкант Сергей Михалок записал видеообращение к Лукашенко
МИД Беларуси лишил аккредитации десятки журналистов иностранных СМИ
 Меркель сделала заявление о войсках России в Беларуси
Лукашенко договорился с Путиным о совместном использовании войск
 Лукашенко упрекнул Литву в том, что она «зажралась» и угрожает "поставить на место"
В Литве предупредили: Россия может вторгнуться в Беларусь
 Евросоюз подготовил санкционный список против 20 чиновников Беларуси

Армия

Танк «Ятаган»
Танк «Меркава Mk.3» (Израиль)
Система противоракетной обороны «Железный купол» (Израиль)
Вертолет VV2
Вся армия    >>

Персоны

Вадатурский

Алексей
Бригинец
Александр
Петренко
Павел
Мирный
Александр
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Из-за налогового схематоза “Слуга народа” рискует проиграть выборы в Харьковской области

Старые вагоны – поезда под откос

«Укрзализныця» осталась без колес


Мнения
Остановите насилие. Жыве Беларусь!
Олег Савченко

Остановите насилие. Жыве Беларусь!

Кумир белорусской молодежи, рэп-исполнитель и лидер группы «ЛСП» Олег Савченко эмоциально высказался о протестах в Беларуси и призвал остановить насилие. ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В России похвастались испытанием мощного оружия, но оконфузились (ВИДЕО) (16829)

Синоптики рассказали, стоит ли ждать в Украине "бабьего лета" (15436)

"Бэтмен приехал покушать бургеры": в Киеве на парковке заметили уникальный автомобиль (ФОТО) (13731)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube


лира



help

bigmir)net TOP 100

 