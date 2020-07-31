ВМС США высмеяли военные учения Ирана, на которых был потоплен макет американского авианосца

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС США высмеяли военные учения Ирана, на которых был потоплен макет американского авианосца ВМС США высмеяли военные учения Ирана, на которых был потоплен макет американского авианосца

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Учения начались на фоне обострения напряженности между двумя странами.

ВМС США высмеяли Иран после того, как его военизированные силы выпустили ракеты по макету американского авианосца в среду, информирует enovosty.com/news.

На фотографии, размещенной в Instagram-аккаунте ВМФ, был изображен макет авианосца, построенного Ираном, и подпись: «Иран строит целевой корабль. В этом они эксперты».

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Военно-морской флот США не имеет аналогов в остальном мире, опережая все страны как по технологическим, так и по габаритным показателям, имея армаду из 11 авианосцев. У Ирана этого нет.

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Исламская революционная гвардия Ирана вместо этого опирается на большие группы небольших высокотехнологичных морских судов для запуска атак роя, как это было продемонстрировано на макете американского судна, который был затоплен в Ормузском проливе в последние пару дней.

«Мы не можем говорить о том, что Иран надеется получить, используя такой макет в сценарии тренировок или учений», — заявила Ребекка Ребарич, представитель Пятого флота ВМС США, который контролирует операции на Ближнем Востоке.

«Мы по-прежнему уверены в способности наших военно-морских сил защищаться от любой морской угрозы», — добавила она.

Похоже, что это была попытка демонстрации силы против американских кораблей.

Учения поставили американские базы в состояние повышенной готовности к угрозе, но «инцидент длился несколько минут, и потом стало все ясно», говорится в заявлении военных, согласно Reuters.

Источник: Businessinsider