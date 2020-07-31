В Польше планируют усилить карантин
В Польше планируют усилить карантин из-за растущего числа заболевших на COVID-19
Правительство Польши рассмотрит вопрос о принятии новых мер по сдерживанию распространения COVID-19 после того, как число новых случаев выросло до рекордного количества за последние несколько недель. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.
Министерство здравоохранения сообщило о 657 новых случаях заражения коронавирусом. В ближайшие дни ожидается рост новых случаев заражения COVID-19.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что для ограничения распространения пандемии могут быть введены дополнительные карантинные ограничения.
Читайте: С сегодняшнего дня Украину разделили на четыре зоны
Ранее сообщалось, что врач спрогнозировал, когда ждать критической ситуации с COVID-19 в Украине