В Польше планируют усилить карантин

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В Польше планируют усилить карантин из-за растущего числа заболевших на COVID-19

Правительство Польши рассмотрит вопрос о принятии новых мер по сдерживанию распространения COVID-19 после того, как число новых случаев выросло до рекордного количества за последние несколько недель. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Министерство здравоохранения сообщило о 657 новых случаях заражения коронавирусом. В ближайшие дни ожидается рост новых случаев заражения COVID-19.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что для ограничения распространения пандемии могут быть введены дополнительные карантинные ограничения.

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