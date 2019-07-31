В Афганистане автобус взорвался на мине: есть погибшие

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В Афганистане автобус подорвался на мине. Погибло 32 человека. На данный момент ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт.

В Афганистане автобус подорвался на мине, в результате чего погибли 32 человека, включая детей — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Пресс-секретарь начальника полиции Мохибулла Мохиб заявил, что 15 человек получили ранения, причем большинство из них находятся в тяжелом состоянии. На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Взрыв произошел на следующий день после того, как миссия США в Афганистане опубликовали доклад, согласно которому большинство смертей среди гражданского населения в первой половине 2019 года были результатом военных действий и атак афганских сил и их союзников. США заявили, что основной причиной гибели и ранений среди гражданского населения стали «наземные столкновения». Придорожные бомбы заняли второе место в списке, составив 28%.

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