Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет
Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет малой дальности
Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности рано в среду, что произошло всего через несколько дней после того, как Ким Чен Ын провел запуск аналогичных ракет, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.
Запуски ракет начались после того, как 30 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились и договорились возобновить переговоры о денуклеаризации.
Министр иностранных дел Южной Кореи Канг Кен Ву призвала Северную Корею прекратить пуски ракет. «Действия Северной Кореи не помогают ослабить военную напряженность и не помогают сохранить доверие для продолжения ведения переговоров», — заявил Канг.
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Также министерство обороны Южной Кореи сообщило, что новая подводная лодка, продемонстрированная на прошлой неделе Северной Кореей, способна разместить на своем борту до трех баллистических ракет.