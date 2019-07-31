Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет

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Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет малой дальности

Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности рано в среду, что произошло всего через несколько дней после того, как Ким Чен Ын провел запуск аналогичных ракет, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Запуски ракет начались после того, как 30 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились и договорились возобновить переговоры о денуклеаризации.

Министр иностранных дел Южной Кореи Канг Кен Ву призвала Северную Корею прекратить пуски ракет. «Действия Северной Кореи не помогают ослабить военную напряженность и не помогают сохранить доверие для продолжения ведения переговоров», — заявил Канг.

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Также министерство обороны Южной Кореи сообщило, что новая подводная лодка, продемонстрированная на прошлой неделе Северной Кореей, способна разместить на своем борту до трех баллистических ракет.