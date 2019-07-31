РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Впечатляющие ретрофотографии со дна озера

Все фото »

Новости мира

31.07.2019 г.
19:27Associated Press: В РФ во время акции протеста действия полиции были «демонстративной жестокостью»
18:52Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет
18:31Reuters: В Иране сообщили, что готовы к диалогу с Саудовской Аравией
17:47"Сам догорит": Российские чиновники считают, что лесные пожары можно не тушить
15:03Сирийский сценарий для Персидского залива, - Злой Одессит
14:35«Интоксикация продолжается»: Адвокат Навального рассказала о состоянии здоровья политика
14:21Американско-китайские переговоры по торговым вопросам завершились досрочно
Все новости мира

Аналитика

30.07.2019

Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат

Итоги дня: Арест российского танкера, золотой хлеб и рост зарплат
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по электронным госуслугам, в Госстате констатировали реальный рост зарплат, а суд арестовал задержанный ...
30.07.2019

Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия

Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Новое обострение отношений между Украиной и Россией было инициировано Украиной. Обоснованность этой акции, честно говоря, представляется довольно сомнительной ...
29.07.2019

Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири

Итоги дня: Звездное время Ольхи-М, школа депутатов и огненный ад в Сибири
Минобороны показало кадры с новых испытаний высокоточного ракетного комплекса "Ольха-М", депутаты проходят учение в Трускавце, а российская Сибирь стирается ...

Последние новости

31.07.2019 г.
19:27 Associated Press: В РФ во время акции протеста действия полиции были «демонстративной жестокостью»
19:15 Ученые планируют выпускать лечебное вино для космонавтов
18:52 Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет
18:31 Reuters: В Иране сообщили, что готовы к диалогу с Саудовской Аравией
18:09 Филарет обратился в Минюст с просьбой о продлении регистрации УПЦ КП
18:00 Внутренний рынок металлопроката вернется к росту в 2020 году, - гендиректор «Метинвеста»
17:47 "Сам догорит": Российские чиновники считают, что лесные пожары можно не тушить
17:31 В столице ученица автошколы протаранила Bentley (ВИДЕО)
17:11 Контрразведка СБУ разоблачила агента ФСБ
16:52 Командование оккупантов на Донбассе принудительно удерживает наемников, пока они не найдут себе замены, - разведка
16:32 Александр Леонов рассказал о важности приватизации госбанков
16:07 "Нафтогаз" требует от России компенсировать $5,2 млрд за экспроприацию активов в Крыму
15:42 "Режим тишины" на Донбассе: Оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ
15:23 В Украине планируется масштабная приватизация госбанков
15:22 Арешт російського судна в Ізмаїлі і його сумнівні наслідки
15:22 В Украине хотят сделать игровые зоны для детей в кафе и ресторанах
15:03 Сирийский сценарий для Персидского залива, - Злой Одессит
15:00 С начала года в Украину ввезли почти 250 тысяч легковых автомобилей
14:45 «Ядовитая химия с мышьяком»: По Крыму развозят смертельно опасный песок
14:35 «Интоксикация продолжается»: Адвокат Навального рассказала о состоянии здоровья политика
14:30 Прощай, лето!: В августе в Украину придут первые заморозки
14:21 Американско-китайские переговоры по торговым вопросам завершились досрочно
13:51 В десятках городов Украины анонсировали военные парады ко Дню Независимости
13:42 Беларусь оказалась причастной к созданию северокорейских баллистических ракет
13:37 Россия стягивает к украинской границе военную технику без бортовых номеров и опознавательных знаков
13:26 Разразился жалобами: Филарет пошел на новый громкий выпад против Епифания
13:23 Портников рассказал о главном оружии украинцев
13:21 "Банки продать, мораторий снять": У Зеленского отметились громкими инициативами
13:19 Составлен список стран, которые больше всего помогают украинской армии
13:14 Назван самый дешевый фрукт в стране
12:41 Составлен список самых популярных в Украине мотоциклов
12:20 Китай начал масштабные военные учения у берегов Тайваня
12:12 Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить? - эксперт
12:07 Франция объявила о разработке «космических» пулеметов и лазеров для противодействия кибератакам
11:42 Богдан в ближайшее время объявит об уходе, - источник
11:38 В Украине могут снять мораторий на продажу земли
11:10 Трамп рассказал, почему так активничает в твиттере
10:55 Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку
10:36 «Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны»: на стене горсовета в Херсоне появилась надпись(ФОТО)
10:23 Автомобиль агента 007, оснащенный встроенными в фары пулеметами, будет выставлен на аукцион
10:06 Корпорация Sony пригрозила поднять цены из-за торговой войны США с Китаем
09:59 Смертельная казнь: В Беларуси второй раз за год расстреляют преступника
09:00 Родителей в Украине ждут важные перемены. В чем суть?
08:52 Известный блогер рассказал, как провалилась “в ноль” попытка дискредитировать Украину в Ливии
08:46 Компании ВИЭ намерены подавать в европейские суды на государство Украина в случае дальнейшего блокирования расчетов на рынке
08:21 Названы десять специальностей с самыми высокими проходными баллами ВНО
08:00 Британские истребители "сцепились" в небе с путинскими самолетом
07:50 "Халява от Adidas": Украинцы угодили в сети мошенников
30.07.2019 г.
23:28 За отказ от прививки от кори - штраф в 2, 5 тыс евро
23:00 Японцы разработали шины, вырабатывающие электроэнергию во время движения
22:34 Звериный оскал. Что произошло с Кремлем - Лилия Шевцова
22:30 Погода в августе будет полна сюрпризов - синоптики
22:00 На Киевщине задержали опасную банду
21:30 Стало известно, когда реконструируют мост Патона
21:00 В столичном метро откажутся от «зеленых» карточек
20:58 В Украине с 2020 года заработает онлайн-сервис "еМалятко"
20:39 В Пакистане произошел теракт: есть погибшие
20:30 В WhatsApp появится интересная функция
20:15 Ожидается, что в моделях iPhone, выпущенных в 2020 году, будет 5G
20:11 В Гонконге опять протесты: активисты требуют "освободить мучеников"
Все новости »

Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет

Главная » Последние новости » Новости мира » Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет
 
Печать Отправить на почту

 

 

Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет малой дальности

Южнокорейские военные заявили, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности рано в среду, что произошло всего через несколько дней после того, как Ким Чен Ын провел запуск аналогичных ракет, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Запуски ракет начались после того, как 30 июня северокорейский лидер Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились и договорились возобновить переговоры о денуклеаризации.

Северная Корея вновь провела испытания баллистических ракет

Министр иностранных дел Южной Кореи Канг Кен Ву призвала Северную Корею прекратить пуски ракет. «Действия Северной Кореи не помогают ослабить военную напряженность и не помогают сохранить доверие для продолжения ведения переговоров», — заявил Канг.

Читайте: Стало известно, когда будут испытывать новую крылатую ракету в Украине

Также министерство обороны Южной Кореи сообщило, что новая подводная лодка, продемонстрированная на прошлой неделе Северной Кореей, способна разместить на своем борту до трех баллистических ракет.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 92

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Возраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политологВозраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Арест российского танкера, "золотой" хлеб и рост зарплат
Арест российского судна в Измаиле и его сомнительные последствия
Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки "Газпрома" и страсти вокруг Окружного суда
Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом
Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков
Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ
Выборы в Раду 2019: прогнозы и оценки экспертов
Все статьи


Читайте также

Трамп рассказал, почему так активничает в твиттере
 Reuters: В Китае сообщили, что большинство "студентов" центров перевоспитаний уже вернулись домой
Трамп поставил Китаю новый ультиматум в торговой войне
 В США уже готовы нанести новый удар по России
Associated Press: Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности
 "Я сделаю Британию снова великой", - говорит Джонсон, повторяя слова Трампа
Чего ждать от "британского Трампа" Украине и миру: Эксперт рассказал о рисках и плюсах
 Associated Press: В Северной Корее сообщили о строительстве новой подводной лодки
Загрузка...

Армия

Вертолет Boeing Sikorsky RAH-66 «Comanche» (США)
Вертолет AgustaWestland AW101 (Великобритания-Италия)
Самолет многоцелевой истребитель Saab JAS 39 Gripen (Швеция)
Боевой модуль «Дуплет»
Вся армия    >>

Персоны

Галина
ГЕРЕГА
Евгений
ЕРМАКОВ
Игорь
НАСАЛИК
Дональд
ТРАМП
Все персоны    >>

Публикации

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Мнения
Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Це не питання власних інтересів. На кону значно більше – доля держави

Коли йдеться про велику мету, про справжні зміни, багато речей, що призводять до цих змін, цілком можливі.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 