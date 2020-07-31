Российские хакеры проводят кампанию по дезинформации НАТО, — The Guardian
Российские хакеры распространяют фейковые новости о НАТО
Согласно отчету компании Mandiant, хакеры проводят кампанию по взлому новостных сайтов в Польше и Литве с целью распространения фейковых новостей, направленных на дискредитацию НАТО. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.
Часть кампании под названием «Ghostwriter» включает получение доступа к системам публикации новостных сайтов, удаление историй и замену их фейковыми новостями, которые делегитимизируют трансатлантический альянс.
В апреле этого года на веб-сайте Польской академии военных исследований появилось фейковое сообщение, призывающее польские войска бороться против «американской оккупации».
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Также была опубликована информация, согласно которой НАТО собирается вывести войска из Литвы из-за коронавирусного кризиса. Старший директор по анализу разведки компании Mandiant Джон Хультквист сказал: «Метод взлома медиа-сайтов является мощным»