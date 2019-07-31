Reuters: В Иране сообщили, что готовы к диалогу с Саудовской Аравией

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На фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке в Иране сообщили, что готовы к диалогу к Саудовской Аравией

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф сообщил, что Иран готов к диалогу, если Саудовская Аравия также готова, — сообщает Бабак Дехгханпишен в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Между главными конкурентами на Ближнем Востоке Ираном и Саудовской Аравией обострилась напряженность после того, как Эр-Рияд обвинил Исламскую Республику в совершении нападений на нефтяные танкеры, в результате которых были повреждены шесть танкеров в Персидском заливе. Тегеран отрицает свое участие в нападении.

«Если Саудовская Аравия готова к диалогу, то мы также готовы. Мы никогда не закрывали и не будем закрывать дверь для диалога с нашими соседями», — сказал Зариф.

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По мнению экспертов, атаки на нефтяные танкеры были совершены из-за ужесточения санкций США, которые являются главным союзником Саудовской Аравии.