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Reuters: В Иране сообщили, что готовы к диалогу с Саудовской Аравией

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: В Иране сообщили, что готовы к диалогу с Саудовской Аравией
 
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На фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке в Иране сообщили, что готовы к диалогу к Саудовской Аравией

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф сообщил, что Иран готов к диалогу, если Саудовская Аравия также готова, — сообщает Бабак Дехгханпишен в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Между главными конкурентами на Ближнем Востоке Ираном и Саудовской Аравией обострилась напряженность после того, как Эр-Рияд обвинил Исламскую Республику в совершении нападений на нефтяные танкеры, в результате которых были повреждены шесть танкеров в Персидском заливе. Тегеран отрицает свое участие в нападении.

Reuters: В Иране сообщили, что готовы к диалогу с Саудовской Аравией

«Если Саудовская Аравия готова к диалогу, то мы также готовы. Мы никогда не закрывали и не будем закрывать дверь для диалога с нашими соседями», — сказал Зариф.

Читайте: Reuters: Тегеран категорически отрицает причастность Ирана к нападению на танкеры в Оманском заливе

По мнению экспертов, атаки на нефтяные танкеры были совершены из-за ужесточения санкций США, которые являются главным союзником Саудовской Аравии.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 87

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