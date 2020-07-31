Германия становится ключевой мишенью для Китая и России, — Fox News

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Германия сейчас находится на “переднем плане новой холодной войны”

В отчете Британского аналитического центра сообщается, что Германия сейчас находится на “переднем плане новой холодной войны” и становится ключевой мишенью для Китая и России. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

“Деятельность России в основном носит политический характер и пытается подорвать доверие общественности к демократическим институтам, в то время как Китай в основном сосредоточен на экономических активах”, — говорит старший научный сотрудник RUSI Джон Кампфнер

Кампфнер сообщает, что угрозы, с которыми сталкивается Германия со стороны России, в основном связаны с кибербезопасностью. В то же время, приобретение китайскими компаниями ключевых немецких предприятий сделали Китай мощным оружием, которое может “выстрелить в любой момент”

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