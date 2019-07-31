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Associated Press: В РФ во время акции протеста действия полиции были «демонстративной жестокостью» (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: В РФ во время акции протеста действия полиции были «демонстративной жестокостью» (ФОТО)
 
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В РФ во время акции протеста полицейские вели себя «демонстративно жестоко», чтобы показать всем россиянам, что люди, выходящие на протесты, столкнутся с ужасными последствиями.

Жестокость ясно видна на фотографиях, которые распространяются в социальных сетях и новостных агентствах, освещающих акцию протеста в РФ, в ходе которой было задержано около 1400 человек, — сообщает Наталья Васильева в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

«Люди больше не боятся полиции. Несмотря на то, что полиция насильно избивала нас и пыталась нас запугать. Это того стоило», — заявил 27-летний участник акции Борис Канторович. «Я действительно напуган, но есть другие более важные вещи, чем страх», — сказал Канторович.

Associated Press: В РФ во время акции протеста действия полиции были «демонстративной жестокостью» (ФОТО)

71-летняя протестующая Любовь Шангина сказала, что у нее были синяки, когда полицейский схватил ее. «Но они меня не задержали, потому что боялись, что, взяв меня, я упаду замертво, и они будут нести ответственность», — сказала Шангина.

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Такое мнение участников акции может говорить только о том, что жестокие действия полицейских только укрепляют дух активистов. Глава комитета по правам избирателей президентского совета по правам человека Илья Шаблинский сообщил, что действия полиции были «демонстративной жестокостью».

Associated Press: В РФ во время акции протеста действия полиции были «демонстративной жестокостью» (ФОТО)

Директор Human Rigths Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон заявил, что «реакция правительства является предупреждением для всех россиян о том, что люди, выходящие на улицы, независимо от того, насколько они мирные, столкнутся с ужасными последствиями».

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Однако, несмотря на реакцию мирового сообщества, следственный комитет России возбудил уголовные дела против активистов по обвинению в организации или участии в массовых беспорядках, по которым активистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 304

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