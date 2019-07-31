Associated Press: В РФ во время акции протеста действия полиции были «демонстративной жестокостью» (ФОТО)

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В РФ во время акции протеста полицейские вели себя «демонстративно жестоко», чтобы показать всем россиянам, что люди, выходящие на протесты, столкнутся с ужасными последствиями.

Жестокость ясно видна на фотографиях, которые распространяются в социальных сетях и новостных агентствах, освещающих акцию протеста в РФ, в ходе которой было задержано около 1400 человек, — сообщает Наталья Васильева в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

«Люди больше не боятся полиции. Несмотря на то, что полиция насильно избивала нас и пыталась нас запугать. Это того стоило», — заявил 27-летний участник акции Борис Канторович. «Я действительно напуган, но есть другие более важные вещи, чем страх», — сказал Канторович.

71-летняя протестующая Любовь Шангина сказала, что у нее были синяки, когда полицейский схватил ее. «Но они меня не задержали, потому что боялись, что, взяв меня, я упаду замертво, и они будут нести ответственность», — сказала Шангина.

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Такое мнение участников акции может говорить только о том, что жестокие действия полицейских только укрепляют дух активистов. Глава комитета по правам избирателей президентского совета по правам человека Илья Шаблинский сообщил, что действия полиции были «демонстративной жестокостью».

Директор Human Rigths Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон заявил, что «реакция правительства является предупреждением для всех россиян о том, что люди, выходящие на улицы, независимо от того, насколько они мирные, столкнутся с ужасными последствиями».

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Однако, несмотря на реакцию мирового сообщества, следственный комитет России возбудил уголовные дела против активистов по обвинению в организации или участии в массовых беспорядках, по которым активистам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.