Американский истребитель F-22 Raptor не подходит для боевых действий в Азии, — эксперт

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J-20, ответ Китая на американский F-22, еще предстоит проверить в реальной боевой ситуации, отмечает один военный эксперт.

Американский истребитель F-22 Raptor был разработан для боевых действий в Европе, но в настоящее время используется в Азиатско-Тихоокеанском регионе, по словам ведущего китайского авиаконструктора, который говорит, что отличающиеся условия ограничат его возможности там., информирует enovosty.com/news.

Янг Вей, генеральный конструктор первого китайского истребителя-невидимки J-20, сказал, что двухмоторные F-22 могут столкнуться с теми же проблемами в регионе, что и истребители-бомбардировщики F-4, отправленные Пентагоном на Вьетнамскую войну между 1965 и 1973 годами.

«Сложная окружающая среда и политические ограничения во Вьетнаме привели к тому, что F-4 почти не продемонстрировал своих скоростных характеристик и боевых возможностей», — написал Янг в статье, опубликованной в китайском журнале по аэронавтике Acta Aeronautica et Astronautica Sinica в прошлом месяце.

Он сказал, что F-22, тактический истребитель, разработка которого была вдохновлена холодной войной между Соединенными Штатами и бывшим Советским Союзом, предназначен для битвы в Европе и может столкнуться с аналогичными проблемами сейчас, во время развертывания в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Американский F-22 слева, и китайский J-20 справа.

Янг не проводил никаких сопоставлений между американским F-22 и китайским J-20. Но военные эксперты заявили, что его замечания указывают на то, что J-20 Weilong, или Мощный Дракон, явно рассматривался как ответ Китая на F-22.

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Сравнивая их, Сонг Чжунпин, военный комментатор в Гонконге, сказал, что самым большим преимуществом J-20 является то, что он был разработан позже, что означает, что его дизайнеры могли учиться на F-22 — в том числе, как исправлять недостатки и какие новые технологии могут быть использованы для оптимизации самолета.

«F-22 был первоначально разработан для борьбы с бывшим Советским Союзом, но теперь основным противником Raptor является Народно-освободительная армия Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Сонг.

F-22 имеет сравнительно более короткую дальность действия — с боевым радиусом 800 км, в то время как большой внутренний топливный бак J-20 может выдержать более длинный боевой радиус в 1100 км.

Стелс-истребители J-20. REUTERS / Stringer

Но находящийся в Пекине военный эксперт Чжоу Ченмин отметил, что J-20, который поступил на вооружение в 2017 году, еще не прошел испытания в реальной боевой обстановке.

Андрей Чанг, глава влиятельного военного журнала Kanwa Asian Defense, сказал, что боевые возможности F-22 были замечены совсем недавно, в прошлом году, когда стелс-истребители были отправлены в Катар, поскольку возросла напряженность в отношениях с Ираном.

«F-22 принимал участие в бесчисленных реальных боевых ситуациях по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, в Сингапуре и на Окинаве в Тихом океане», — сказал Чанг.

Военный источник, близкий к НОАК, полагал, что J-20 может противостоять F-22 в боевой обстановке один на один, но он также сказал, что было изготовлено гораздо меньше истребителей по сравнению с количеством американских Raptor.

«В настоящее время в Китае насчитывается около 60 самолетов J-20 — всего одна треть от общего количества самолетов F-22», — сказал источник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса.

Источник: Businessinsider