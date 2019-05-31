The Associated Press: Европейцы выражают твердую поддержку Зеленскому

Главная » Последние новости » Новости мира » The Associated Press: Европейцы выражают твердую поддержку Зеленскому The Associated Press: Европейцы выражают твердую поддержку Зеленскому

Закрыть Отправить

Ведущие европейские дипломаты выразили твердую поддержку новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая к дальнейшим реформам в стране

Ведущие европейские дипломаты предложили свою помощь новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая к дальнейшим реформам в стране, сильно страдающей коррупцией, — сообщает The Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас сообщил, что его страна и Франция не перестанут помогать Украине. Маас сказал, что украинцы возлагают большие надежды на Владимира Зеленского и «мы хотим предложить свою поддержку президенту Владимиру Зеленскому, чтобы эти надежды оправдались». «Однако для этого необходимо и дальше проводить реформы, особенно в борьбе с коррупцией», — добавил он.

Маас также выразил надежду, что избрание Зеленского может послужить толчком к достижению мира на востоке Украины, заявив, что Германия и Франция «также потребуют от России конструктивного диалога».

Читайте: Мир играет по новым правилам: Германия может отобрать Калининград, - мнение

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил с аналогичным заявлением на встрече со своим шведским коллегой Марго Уоллстрем. По словам Уоллстрома, они поддерживают Украину и посылают Путину четкое сообщение о том, что мир осуждает аннексию Крыма Россией.