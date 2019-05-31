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The Associated Press: Европейцы выражают твердую поддержку Зеленскому

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Ведущие европейские дипломаты выразили твердую поддержку новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая к дальнейшим реформам в стране

Ведущие европейские дипломаты предложили свою помощь новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая к дальнейшим реформам в стране, сильно страдающей коррупцией, — сообщает The Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Министр иностранных дел Германии Хейко Маас сообщил, что его страна и Франция не перестанут помогать Украине. Маас сказал, что украинцы возлагают большие надежды на Владимира Зеленского и «мы хотим предложить свою поддержку президенту Владимиру Зеленскому, чтобы эти надежды оправдались». «Однако для этого необходимо и дальше проводить реформы, особенно в борьбе с коррупцией», — добавил он.

The Associated Press: Европейцы выражают твердую поддержку Зеленскому

Маас также выразил надежду, что избрание Зеленского может послужить толчком к достижению мира на востоке Украины, заявив, что Германия и Франция «также потребуют от России конструктивного диалога».

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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил с аналогичным заявлением на встрече со своим шведским коллегой Марго Уоллстрем. По словам Уоллстрома, они поддерживают Украину и посылают Путину четкое сообщение о том, что мир осуждает аннексию Крыма Россией.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 283

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