США внимательно изучает информацию о казни северокорейского дипломата, — Помпео

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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что США делают все возможное, чтобы проверить информацию относительно казни северокорейского дипломата

Госсекретарь США Майк Помпео не подтверждает и не опровергает информацию о казни северокорейского дипломата по делам США из-за провала февральского саммита с президентом США Дональдом Трампом во Вьетнаме, — сообщает Гай Гейлор в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Южнокорейская газета Chosun Ilbo сообщила, что Ким Чен Ын казнил спецпредставителя КНДР по делам США Ким Хек Чхола. Ранее сообщалось, что из-за неудавшегося саммита Ким Хёк Чола отправили в трудовой перевоспитательный лагерь.

Аналитики отмечают, что если информация подтвердится, то это будет иметь разрушительные последствия для будущих переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном по демилитаризации Северной Кореи.

Во время пресс-конференции в Берлине, которая состоялась после встречи Майка Помпео и главы МИД Германии Хайко Мааса, Помпео ответил на вопрос журналиста относительного реакции США на казнь северокорейского дипломата.

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Он сказал, что «мы делаем все возможное, чтобы проверить эту информацию». «Мне пока больше нечего добавить», — отметил Помпео.

Помпео и Маас также сообщили, что они обсуждали ситуацию в Украине и агрессию России. Кроме этого, Помпео высоко оценил прочный союз между США и Германией.

Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын приговорил к смертной казни спецпредставителя КНДР по делам США Ким Хек Чхола и еще четырех высокопоставленных дипломатов.