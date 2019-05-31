Пентагон назвал «чрезмерной» милитаризацию Китаем Южно-Китайского моря

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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сказал, что действия Китая в Южно-Китайском море, такие как размещение ракет «земля-воздух», являются «чрезмерными» и «излишними».

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан сообщил, что милитаризация Китаем спорной территории Южно-Китайского моря является «чрезмерной», — сообщает Идриис Али в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Выступая перед журналистами в Сингапуре, Шанхан сказал, что действия Китая в Южно-Китайском море, такие как размещение ракет «земля-воздух», являются «чрезмерными» и «излишними».

Напомним, ранее сообщалось, что Китай активно осваивает спорную территорию Южно-Китайского моря.

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КНР с небывалой скоростью строит острова, на территориях которых строятся военные базы. Военные базы оснащены взлетно-посадочными полосами. Пекин также планирует построить плавучую атомную электростанцию.

Интерес Китая в Южно-Китайском море лежит не только в сфере милитаризации. Акватории моря богаты нефтегазовыми залежами и рыбными ресурсами.