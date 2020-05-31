Парапланеристы столкнулись в небе над Францией, упали с огромной высоты и выжили (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Парапланеристы столкнулись в небе над Францией, упали с огромной высоты и выжили (ВИДЕО) Парапланеристы столкнулись в небе над Францией, упали с огромной высоты и выжили (ВИДЕО)

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Два парапланериста врезались друг в друга в небе над Францией.

Кадры появились в Youtube, информирует enovosty.com/news.

Себастьян Уатье — опытный спортсмен, который уже более пяти лет занимается парапланеризмом. 22 мая он отправился в очередной полет и на высоте 1,4 километра столкнулся с женщиной.

В небе во время полета к Себастьяну на опасное расстояние приблизилась другая парапланеристка. Он потерял контроль над парашютом и рухнул вниз.

Удивительно, но от падения с высоты почти в полтора километра никто из участников «небесной аварии» не получил серьезных травм. Их парашюты зацепились за деревья на расстоянии буквально 5 метров от земли, что, по всей видимости, спасло им жизнь.

«Это видео не для того, чтобы искать виновника, потому что делаются ошибки, но чтобы напомнить, что параплан остается нетривиальным видом спорта. Мы всегда должны осознавать, что нас окружает, и учиться на этом опыте», — прокомментрировал видео Себастьян Уатье.