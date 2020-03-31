ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

31.03.2020 г.
14:00ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)
07:15В Токио впервые за 10 лет в это время года выпал снег (ВИДЕО)
30.03.2020 г.
21:52Цены на нефть стремительно падают
18:42ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих
14:49Эпидемия английского пота: Болезнь, которая убивала молниеносно, и просто исчезла
13:20Мир очищается: по всей Европе значительно уменьшилось загрязнение воздуха над крупными городами
12:20В крупной сирийской тюрьме произошел бунт: некоторым боевикам ИГИЛ удалось сбежать
Все новости мира

Аналитика

27.03.2020

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах

Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
МВФ поставил украинскому президенту жесткие условия, коронавирус пробрался в разные регионы Украины, а мировая экономика переживает крайне непростые ...
21.03.2020

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?

Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Расхожая мысль о том, что пандемия коронавируса навсегда изменила привычный нам мир, все чаще фигурирует в информационном пространстве, часто обретая ...
20.03.2020

Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны

Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Европа стала центром растпространения коронавируса COVID-19, в Украине ввели карантин из-за эпидимии, а нефть демонстрирует ежедневные кульбиты, - такими ...

Последние новости

31.03.2020 г.
18:28 Егор Киян рассказал о влиянии принятия закона о рынке земли на ситуацию в стране
17:48 На улицах Крыма естественный отбор, - Крымский бандеровец
17:14 США выделяет Украине гуманитарную помощь в размере 1,2 млн долл
16:53 В РФ планируют сажать в тюрьму на семь лет за нарушение карантина
16:26 Украина в марте выплатила МВФ 409,6 млн долл
15:52 В Китае растет количество заболевших COVID-19, у которых не наблюдается никаких симптомов
15:04 Украинские банки вдвое увеличили прибыль
14:40 Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве отключат отопление
14:20 Компания Ferrari передала итальянским врачам скорой помощи новый автомобиль (ФОТО)
14:00 ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)
13:40 Пасха-2020: когда в этом году и сколько будем отдыхать
13:40 COVID 19: Стало известно, сколько украинцев покинули Польшу
13:20 Северная Корея представила новую реактивную систему залпового огня (ФОТО)
13:00 В Украине изменились правила регистрации ГБО: детали
12:58 Ряд стран опять рад видеть украинскую курятину
12:48 Стало известно, как изменится цена на бензин в Украие
12:40 В воздухе Киева по-прежнему много вредных веществ, - Госпотребслужба
12:34 Подсчитано, сколько нужно потратить на борьбу с коронавирусом
12:20 Boeing построит 18 самолетов P-8A Poseidon для Южной Кореи, Новой Зеландии и ВМС США
11:58 COVID‑19 меняет мир: Как будет развиваться и чем закончится пандемия коронавируса
11:46 COVID-19 без пика: Главный санитарный врач рассказал, с какой страны Украина будет брать пример
10:18 COVID-19: Педиатр рассказала, как заметить коронавирус у детей
09:57 Эксперт рассказал, что будет с гривной до конца этого года
09:42 С нефтью по 25 долларов Россия протянет лишь 6-12 месяцев, - СМИ
09:39 Рада разрешила продавать землю. Что об этом шаге думают экономисты и украинцы
09:26 Рынок земли – история об упущенном шансе: Фурса о том, почему голосование вызывает смешанные чувства
09:17 Премьер сделал важное заявление по срокам карантина в Украине
09:14 COVID-19: Украинский инфекционист рассказал, сможет ли жара убить коронавирус
08:45 Наемники России развязали кровавые бои на Донбассе: Украина понесла серьезные потери
07:30 Прямо внутри ТРЦ: в Сети показали обновленную станцию скоростного трамвая (ФОТО)
07:15 В Токио впервые за 10 лет в это время года выпал снег (ВИДЕО)
07:00 Продажи новых автомобилей в Украине во время карантина: результаты впечатляют
30.03.2020 г.
23:00 Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
22:45 Зажигательный танец надзирателя в Мельбурнском зоопарке насмешил зрителей (ВИДЕО)
22:40 СБУ фиксирует новые факты вербовки так называемой «МГБ ЛНР» украинцев (ВИДЕО)
22:20 В МОЗ рассказали о ситуации с COVID-19 в Украине
21:52 Цены на нефть стремительно падают
21:18 На Венесуэлу у Кремля уже "денег нет", - Злой Одессит
20:48 В Харькове полицейские обнаружили около 110 кг каннабиса
20:12 Курс гривны укрепился
19:46 Украина возрождает производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких советской эпохи, - Reuters
19:19 Туристы из Бали отказываются от обсервации и угрожают голодовкой (ВИДЕО)
18:42 ЕС призывает страны открыть границы для сезонных рабочих
18:16 Модернизированный истребитель МИГ-29 передали украинским военным
17:42 Юрий Гаврилечко рассказал о влиянии оттока капитала на экономику Украины
17:16 В Португалии полиция задержала сотрудников миграционной службы по подозрению в убийстве украинца
16:49 Рада проводит внеочередное заседание с участием Зеленского (ОНЛАЙН)
16:27 ЕС выделяет Украине 80 млн евро на борьбу с COVID-19
16:07 В Португалии инспекторы миграционной службы жестоко убили украинца
15:41 Как пассажиров рейсов Доха - Киев отправляли на принудительную обсервацию (ВИДЕО)
15:33 Рада не смогла утвердить поправки в госбюджет
15:20 В Китае готовятся к испытаниям прототипа пассажирского самолета MA700 (ФОТО)
15:10 Япония выделит $360 млн на модернизацию истребителей F-15
15:04 В Нацбанке рассказали о перспективах Украины пережить кризис
15:02 "Прекратите находиться в иллюзиях, посмотрите на Италию!" - Кличко жестко обратился к киевлянам
14:49 Эпидемия английского пота: Болезнь, которая убивала молниеносно, и просто исчезла
14:40 На аукционе выставили в продажу первый в истории гоночный Volkswagen Golf (ФОТО)
14:34 Не только Емец: Три министерства остались "обезглавленными"
14:00 Кейт Миддлтон и принц Уильям показали, как они работают дома (ФОТО)
13:57 Бунт украинских туристов в аэропорту Борисполь (ВИДЕО)
Все новости »

ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

США и Израиль завершили воздушные учения с участием реактивных самолетов F-35 друг друга.

Это первый раз, когда самолеты ВВС Израиля «Adir» F-35I участвовали в учениях вместе с ВВС США F-35 в Израиле. В июне 2019 года самолеты IAF приняли участие в учениях с ВВС США и с Королевскими ВВС F-35; а в ноябре с итальянскими F-35, информирует enovosty.com/news.

США-Израиль проводят учения друг с другом на самолетах F-35

Пилоты двух военно-воздушных сил не встречались перед совместными учениями и только координировали маневры в воздухе из-за вспышки коронавируса.

«История ВВС. Впервые самолеты ВВС «Adir» (F-35I) прошли подготовку вместе с американскими ВВС F-35 с 388-го истребительного крыла в Израиле», — говорится в заявлении IAF в понедельник.

Читайте: Какие военные учения и авиашоу США отменили из-за коронавируса

США-Израиль проводят учения друг с другом на самолетах F-35

«Учения Enduring Lightning на юге Израиля — совместные учения израильских самолетов «Adir» F35I из 140-й эскадрильи IAF (Golden Eagle) и самолетов F-35, управляемых 34-й эскадрильей авиации США, завершились вчера. 122-я эскадрилья IAF (Nahshon), которая управляет самолетом Gulfstream G-500, также участвовала в учениях, в ходе которых команды сталкивались с различными воздушными и наземными угрозами в современных самолетах 5-го поколения», — сказали в IAF.

Силы обороны Израиля (IDF) отметили, что учения были запланированы заранее как часть графика учений на 2020 год, но были адаптированы к новой реальности в связи с карантином, вызванным глобальной пандемией коронавируса. Участники учений никогда не встречались лично, и все учения проводились в воздухе, чтобы гарантировать здоровье и благополучие обслуживающего персонала.

Читайте: Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35

Две страны провели совместные воздушные учения с 24 по 26 марта. Еще одни учения, Juniper Cobra 20, запланированные на март, были отложены в качестве «меры предосторожности для обеспечения здоровья и безопасности всех участников».

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 234

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Не ДАБИ единым: схемы Кучера-Кудрявцева работают даже после «ликвидации» Инспекции
В одном украинском районе коронавирус обнаружили у 21 медика
Итоги недели: Борьба мира с коронавирусом, цугцванг Зеленского и коллапс на границах
Коронавирус: это еще конец истории или уже конец света?
Итоги недели: Крупнейшее испытание для Евросоюза, короновирус и украинцы и нефтяные войны
Гибель Богов
Мировой экономический шок из-за коронавируса: последствия для украинской экономики
Итоги дня: Первая смерть от коронавируса, закрытые границы и продление санкций
Путин – Кощей Бессмертный наших дней
Итоги дня: Радикальное решение Трампа, новые зараженные и возвращение морозов
Все статьи


Читайте также

Австралийская компания будет производить боеприпасы для американских F-35
 Пентагон заключил контракт на поставку двигателей для американских и японских истребителей F-35
Какие военные учения и авиашоу США отменили из-за коронавируса
 ВВС США отправили бомбардировщики B-2 Spirit в Европу
ВВС США подписали контракт на приобретение легкого ударного самолета А-29
 Для устранения опасностей: ВВС США заказали 180 беспилотных наземных роботов Centaur
Илон Маск рассказал о лучшем конкуренте для нового американского истребителя F-35

Армия

Самоходная гаубица 203,2-мм М110 (США)
Зенитно-ракетный комплекс Roland (Франция, Германия)
Бронетранспортер Намер (Израиль)
Мини-бронетранспортер «Фантом»
Вся армия    >>

Персоны

Олег
СКРИПКА
Вадим
НОВИНСКИЙ
Александр
ТУРЧИНОВ
Николай
ЧЕЧЕТКИН
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Нью-Йорк поставлен на паузу из-за COVID-19. Десять дней, которые изменили мегаполис

"Слуга" Новиков помогает "КВАЗАРУ" "кинуть" банк на 100 млн гривен

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Как улучшить состояние легких и не допустить пневмонии - советы врача-физиотерапевта (22793)

Фото дня: огромные очереди на границе Украины показали с высоты птичьего полета (ВИДЕО) (17638)

Настоящая весна задерживается: прогноз погоды на апрель (11463)



работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube




help
Loading...

bigmir)net TOP 100

 