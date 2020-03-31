ВВС США и Израиля провели совместные военные учения с участием самолетов F-35 (ФОТО)

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США и Израиль завершили воздушные учения с участием реактивных самолетов F-35 друг друга.

Это первый раз, когда самолеты ВВС Израиля «Adir» F-35I участвовали в учениях вместе с ВВС США F-35 в Израиле. В июне 2019 года самолеты IAF приняли участие в учениях с ВВС США и с Королевскими ВВС F-35; а в ноябре с итальянскими F-35, информирует enovosty.com/news.

Пилоты двух военно-воздушных сил не встречались перед совместными учениями и только координировали маневры в воздухе из-за вспышки коронавируса.

«История ВВС. Впервые самолеты ВВС «Adir» (F-35I) прошли подготовку вместе с американскими ВВС F-35 с 388-го истребительного крыла в Израиле», — говорится в заявлении IAF в понедельник.

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«Учения Enduring Lightning на юге Израиля — совместные учения израильских самолетов «Adir» F35I из 140-й эскадрильи IAF (Golden Eagle) и самолетов F-35, управляемых 34-й эскадрильей авиации США, завершились вчера. 122-я эскадрилья IAF (Nahshon), которая управляет самолетом Gulfstream G-500, также участвовала в учениях, в ходе которых команды сталкивались с различными воздушными и наземными угрозами в современных самолетах 5-го поколения», — сказали в IAF.

Силы обороны Израиля (IDF) отметили, что учения были запланированы заранее как часть графика учений на 2020 год, но были адаптированы к новой реальности в связи с карантином, вызванным глобальной пандемией коронавируса. Участники учений никогда не встречались лично, и все учения проводились в воздухе, чтобы гарантировать здоровье и благополучие обслуживающего персонала.

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Две страны провели совместные воздушные учения с 24 по 26 марта. Еще одни учения, Juniper Cobra 20, запланированные на март, были отложены в качестве «меры предосторожности для обеспечения здоровья и безопасности всех участников».

Источник: Defenseworld