ВТО предупреждает о важности сохранения цепи поставок продовольственных товаров

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ВТО предупреждает о важности сохранения цепи поставок продовольственных товаров с целью недопущения дефицита продуктов питания и скачка цен в условиях пандемии COVID-19

Во Всемирной торговой организации (ВТО) сообщили, что цепи поставок продовольственных товаров должны быть защищены с целью предотвращения ситуации, связанной с нехваткой продуктов питания и скачком цен, информирует enovosty.com/news.

В организации выразили обеспокоенность тем, что нарушение передвижения работников сельского хозяйства и пищевой промышленности может привести к порче скоропортящихся продуктов и увеличению количества пищевых отходов. В ВТО такж отметили, что ужесточение протекционизма также является риском.

«Неопределенность в отношении доступности продовольствия может спровоцировать волну ограничений на экспорт, что приведет к дефициту на мировом рынке», — сообщил генеральный директор ВТО Роберто Азеведо

«Такие реакции могут изменить баланс между спросом и предложением продуктов питания, что приведет к скачкам цен и увеличению волатильности цен. Эти меры особенно вредны для стран с низким доходом, стран с дефицитом продовольствия и закупок продовольствия агентствами помощи для тех, кто остро нуждается», — говорит Азеведо