В РФ планируют сажать в тюрьму на семь лет за нарушение карантина

Главная » Последние новости » Новости мира » В РФ планируют сажать в тюрьму на семь лет за нарушение карантина В РФ планируют сажать в тюрьму на семь лет за нарушение карантина

Закрыть Отправить

В РФ планируют сажать в тюрьму на семь лет за нарушение карантина, в случае если по вине нарушителя кто-то умер

Из-за резкого увеличения случаев заболевания COVID-19 в РФ разработали законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до семи лет тех, кто нарушает карантинные правила. Об этом сообщает Reuters , информируют Экономические Новости.

Любому, кто нарушит правила карантина, если эти действия приведут к гибели людей, грозит срок тюремного заключения до семи лет и штраф в размере до 2 миллионов рублей (25 500 долларов США).

Вторым законодательным актом допускается возможность введения в стране чрезвычайного положения. Оба предложения должны быть поддержаны верхней палатой парламента и подписаны президентом страны

Читайте: Рада проводит внеочередное заседание с участием Зеленского (ОНЛАЙН)

Согласно официальным данным, за последние сутки в РФ количество инфицированных возросло на 500 человек и составило 2337 человек. В то же время, многие аналитики точность данных о заболевших COVID-19 в России подвергают сомнению из-за недостаточного количества тестов в стране