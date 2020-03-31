В Китае растет количество заболевших COVID-19, у которых не наблюдается никаких симптомов

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В Китае растет количество заболевших COVID-19, у которых не наблюдается никаких симптомов. Люди могут распространять болезнь даже не зная, что они больны

В Китае сообщили, что в стране растет количество заболевших COVID-19, у которых не наблюдается симптомов заболевания. Об этом сообщает Reuters , информируют Экономические Новости.

По мере возвращения многих китайцев из-за границы у некоторых обнаруживается заболевание COVID-19, протекающее без каких-либо симптомов. Самое ужасное то, что люди могут распространять болезнь даже не зная, что они больны. В отчете Национальной комиссии здравоохранения будет представлена более подробная информация о таких случаях.

В Национальной комиссии здравоохранения Китая сообщили, что в понедельник, 30 марта, было зарегистрировано 48 новых случаев заражения COVID-19 и одна смерть. Многие больные являются студентами, возвращающимися из-за границы.

На прошлой неделе в медицинском журнале Lancet Public Health вышли рекомендации, согласно которым Китаю необходимо продлить закрытие школ и предприятий, поскольку ослабление карантинных мер может привести ко второму пику вспышки эпидемии