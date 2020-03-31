Пандемия COVID-19: как выглядит передовая сражения со смертельным вирусом (ФОТО)

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Медики по всему миру борются со смертельным вирусом.

Медицинский работник в защитном снаряжении на перерыве, Франция, 30 марта 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Рабочие готовятся погрузить умершего человека в автомобиль, Бруклинский больничный центр в Нью-Йорке, 30 марта 2020 года.

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Пациента, зараженного коронавирусом, переносят на носилках в немецкий военный самолет A400M для отправки его из Страсбурга (Франция) в Ульм (Германия), 29 марта 2020 года.

Муниципальный служащий в защитном костюме распыляет дезинфицирующий раствор перед похоронами женщины, которая умерла от COVID-19 в Ахмедабаде, Индия, 28 марта 2020 года.

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Плавучий госпиталь USNS Comfort входит в гавань в Нью-Йорке, 30 марта 2020 года.

Сотрудник службы скорой медицинской помощи сидит в машине скорой помощи во время передачи пациента с коронавирусом в больницу имени Масиха Данешвари в Тегеране, Иран, 30 марта 2020 года.

Медицинский работник сидит на скамейке возле Центрального парка в Манхэттене, Нью-Йорк, 30 марта 2020 года.

Рабочий в защитном костюме выносит гроб из морга в больнице Северо Очоа в Леганесе, Испания, 26 марта 2020 года.

Медицинские работники обнимают друг друга возле отделения неотложной помощи в больнице Северо Очоа в Леганесе, Испания, 26 марта 2020 года.

Рабочие строят импровизированный морг возле больницы в Манхэттене, Нью-Йорк, 25 марта 2020 года.

Сербские военные устанавливают кровати в зале Белградского экспоцентра, чтобы разместить людей, страдающих легкими симптомами коронавируса, в Белграде, Сербия, 24 марта 2020 года.

Мужчины хоронят журналиста Абдоллу Завие, который скончался из-за коронавируса, на кладбище Бехешт Захра в Тегеране, Иран, 24 марта 2020 года.

Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют зал ожидания на железнодорожной станции в Ухане, провинция Хубэй, Китай, 24 марта 2020 года.

Врач в защитном костюме выходит со специальной палатки для случаев коронавирусной болезни возле больницы в Люблине, Польша, 23 марта 2020 года.

Работник в защитном костюме дезинфицирует арт-объект в форме шара, после вспышки коронавирусной болезни, в Алжире, Алжир, 23 марта.

Медсестра в защитном костюме держит ребенка с COVID-19, в изоляторе детской больницы в Ухане, провинция Хубэй, Китай, 16 марта.

Отделение интенсивной терапии больницы Oglio Po в Кремоне, Италия, 19 марта

Рабочий дезинфицирует руки покупателя на входе в общественный рынок в Каракасе, Венесуэла, 18 марта.

Экспатрианты ждут обязательного тестирования на коронавирус в импровизированном центре тестирования в Мишрефе, Кувейт, 14 марта.

Медицинский персонал готовится принять пациентов для скрининга на коронавирус во временном центре оценки на хоккейной арене Брюер в Оттаве, Онтарио, Канада, 13 марта.

Источник: REUTERS